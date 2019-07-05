Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавил работник Сбербанка

Дмитрий Петухов возглавил Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. До назначения на эту должность он работал в банковской сфере.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Дмитрий Петухов родился 14 декабря 1979 года. С отличием окончил Орловский государственный университет. Кандидат экономических наук. В банковской индустрии более пятнадцати лет. Прошёл профессиональный путь от специалиста отдела до начальника управления.



С 2017 года до настоящего назначения занимал пост территориального менеджера по работе с партнёрами управления продаж малому бизнесу в орловском отделении Сбербанка. По итогам 2018 года был признан лучшим менеджером в партнёрском канале Территориального банка.