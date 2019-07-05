41 минуту назад
Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавил работник Сбербанка
Дмитрий Петухов возглавил Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. До назначения на эту должность он работал в банковской сфере.
С 2017 года до настоящего назначения занимал пост территориального менеджера по работе с партнёрами управления продаж малому бизнесу в орловском отделении Сбербанка. По итогам 2018 года был признан лучшим менеджером в партнёрском канале Территориального банка.
Безработный
Путин
Начальник отдела петухов
Однако
НЕ ПАТРИОТ
власть паразитов
Однако
Очки
это вам не в СССР
Однако