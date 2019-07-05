Общество

41 минуту назад

Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавил работник Сбербанка

16 887
#кадры #назначения
Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства возглавил работник Сбербанка

Дмитрий Петухов возглавил Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. До назначения на эту должность он работал в банковской сфере.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Дмитрий Петухов родился 14 декабря 1979 года. С отличием окончил Орловский государственный университет. Кандидат экономических наук. В банковской индустрии более пятнадцати лет. Прошёл профессиональный путь от специалиста отдела до начальника управления.

С 2017 года до настоящего назначения занимал пост территориального менеджера по работе с партнёрами управления продаж малому бизнесу в орловском отделении Сбербанка. По итогам 2018 года был признан лучшим менеджером в партнёрском канале Территориального банка.
16 887
#кадры #назначения

Комментарии (16)

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Безработный

3 минуты назад
А что там вакансия была? А когда конкурс проходил?
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Путин

3 минуты назад
ТЫ. П. И. Д. А. Р. А. С !.
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Начальник отдела петухов

5 минут назад
жуть жуткая
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Однако

6 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, После смерти! Других вариантов нам не предлагают.
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
Гость, - Когда будем в обещанном раю!
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власть паразитов

12 минут назад
банкир это кровопийца паразит на теле трудового народа.
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Однако

12 минут назад
Впечатляет профессиональный путь в недрах Сбербанка, Мать его!
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Очки

12 минут назад
Нужно было раньше в сбербанк на работу устраиватся
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это вам не в СССР

13 минут назад
Монополию создают, ... рабы хотя бы ничего не были должны и работали только за еду и ночлег . рабы ХХI века это рабы - должники .при этом на улицах им жить не запрещено. это в СССР ты еще ничего не заработал ,но государство оплатило все жизненно важные ценности , все менее доступные для пашущих с утра до ночи отдерьмокраченных рабов которых могут запросто выгнать на улицу з , лишить жилья и имущества. это в СССР имущество было не прикосновенным . первый случай выселения на улицу был при режиме дерьмократов. потом миллионы бомжей и беспризорных наводнили некогда процветавшие города . и деградация воровского режима продолжается.
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Однако

14 минут назад
Даже интересно, чем все это закончится. Белые воротнички и реальные проблемы. Они что себя действительно считают элитой общества? Я думаю, таки НЕТ!
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