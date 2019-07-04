Многодетным семьям устроят праздник на Городище

Фестиваль состоится 6 июля.

Фестиваль многодетных семей начнется на Городище 6 июля в 17 часов. Для гостей праздника подготовили серию конкурсов и выступлений, сообщает администрация Липецка.



В ходе веселых стартов взрослые и дети смогут продемонстрировать силу и ловкость. Праздничное настроение многодетным семьям подарят творческие коллективы и сами участники, пожелавшие на несколько минут превратиться в артистов. На площадке будут работать мастера аква-грима.



Семейный вечер закончится совместным просмотром мультфильма.