Общество

9 минут назад

Многодетным семьям устроят праздник на Городище

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#фестиваль #многодетные семьи
Многодетным семьям устроят праздник на Городище

Фестиваль состоится 6 июля.

Фестиваль многодетных семей начнется на Городище 6 июля в 17 часов. Для гостей праздника подготовили серию конкурсов и выступлений, сообщает администрация Липецка.

В ходе веселых стартов взрослые и дети смогут продемонстрировать силу и ловкость. Праздничное настроение многодетным семьям подарят творческие коллективы и сами участники, пожелавшие на несколько минут превратиться в артистов. На площадке будут работать мастера аква-грима.

Семейный вечер закончится совместным просмотром мультфильма.
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#фестиваль #многодетные семьи

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