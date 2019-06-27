Общество

52 минуты назад

Липецк заставлен брошенными автомобилями?

2 672
#Автохамы #автохлам #брошенные машины
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Липецк заставлен брошенными автомобилями?

На улице Первомайской обнаружен целый автопарк хлама.

Несколько дней назад мы написали о брошенных автомобилях, которые стоят на улице Горького.

После этого читатели GOROD48 прислали в редакцию еще несколько снимков ржавеющих во дворах ничейных авто, многие из которых приходят в негодность на глазах окружающих уже в течение нескольких лет!

Учебный, 4.jpg

Так, этот автомобиль во дворе дома №4 в переулке Учебном стоит уже более трех лет.

пл Победы, 108.jpeg

Это снимок во дворе дома №102 на проспекте Победы. Видимо, забытая иномарка уже так всех достала, что авто фото для пущего драматического эффекта написала, что «брошенка» стоит посреди детской площадки, хотя рядом видна лишь асфальтовая дорога и стоящие рядом авто жителей дома. Но все равно оставлять машины на произвол судьбы под носом допугих людей нехорошо.

1й.jpeg

А на Первомайской, 121 расположился целый заброшенный автопарк. Три (!) автомобиля никому не нужны здесь несколько лет.

2й.jpeg

По закону выявлять брошенные машины должна администрация города. Владельцам автохлама (если их найдут) дается 30 календарных дней для перемещения или утилизации транспорта. Если машины не уберут, то их отправят на спецстоянку, а потом сдадут в металлом в доход Липецка. Но, судя по тому, что никто годами не обращает внимания на машины, то работа эта ведется, спустя рукава.

2 672
#Автохамы #автохлам #брошенные машины
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Комментарии (2)

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Гость

24 минуты назад
Этож ауди 100 переходка, классная тачила
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k.k

28 минут назад
Омегу могу забрать на запчасти!
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