На «Липецких зорях» выпускнице стало дурно

Девушке даже не потребовалась медикаментозная помощь.



К дежурящим на Соборной площади медикам обратилась всего одна выпускница. Девушка почувствовала недомогание из-за того, что переволновалась. Врачи не стали применять медикаменты и просто поговорили с девушкой, успокоили ее, настроили на позитивный лад и отпустили на праздник.



Заметим, что в этом году «Липецкие зори» начали значительно позже обычно. Жара, от которой обычно страдают выпускники, уже спала. Так что на этот раз случаев скачков давления и обмороков не зафиксировано. Более того, наученные опытом пошлых лет педагоги, берут на праздник большое количество воды для выпускников.

