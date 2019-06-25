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сегодня, 21:16

На «Липецких зорях» выпускнице стало дурно

5 2357
#Липецкие зори
На «Липецких зорях» выпускнице стало дурно

Девушке даже не потребовалась медикаментозная помощь. 

К дежурящим на Соборной площади медикам обратилась всего одна выпускница. Девушка почувствовала недомогание из-за того, что переволновалась. Врачи не стали применять медикаменты и просто поговорили с девушкой, успокоили ее, настроили на позитивный лад и отпустили на праздник. 

Заметим, что в этом году «Липецкие зори» начали значительно позже обычно. Жара, от которой обычно страдают выпускники, уже спала. Так что на этот раз случаев скачков давления и обмороков не зафиксировано. Более того, наученные опытом пошлых лет педагоги, берут на праздник большое количество воды для выпускников.
5 2357
#Липецкие зори

Комментарии (5)

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Сергей

3 минуты назад
Наученные опытом ПОШЛЫХ лет???
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))))))))))

14 минут назад
Не каждой выпускнице сегодня будет хорошо ))))))))))))))
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Мотя

16 минут назад
Шампань теплая не лезя?
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Уж да уж

50 минут назад
У педагогов,,оговорочка по Фрейду?))))))
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Уж да уж

53 минуты назад
Опыт пошлых лет. У кого-то и так:-)
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