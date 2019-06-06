29 минут назад
В Ельце за один день судебные приставы арестовали 7 автомобилей
Система «Дорожный пристав» оставляет мало шансов должникам скрыться в общем потоке машин.
В Ельце судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд с помощью системы «Дорожный пристав», которую называют последним словом техники в деле выявления должников.
В итоге за один день сотрудники ведомств подвергли аресту 7 автомобилей, чьи владельцы имели различные задолженности. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, то машины передадут на реализацию
Система «Дорожный пристав» оставляет мало шансов должнику скрыться. Специальный аппарат сканирует номера машин, двигающихся в общем потоке, и сверяет данные о владельце с базой данных должников. Если обнаруживается, что за рулем должник, то система сигнализирует об этом. Если сумма долга превышает три тысячи рублей, то судебные приставы арестовывают транспортное средство.
Фото gelnedelya.ru
Единая Россия