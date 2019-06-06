Общество

29 минут назад

В Ельце за один день судебные приставы арестовали 7 автомобилей

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#Приставы #УФССП #долги #"Дорожный пристав"
В Ельце за один день судебные приставы арестовали 7 автомобилей

Система «Дорожный пристав» оставляет мало шансов должникам скрыться в общем потоке машин.

В Ельце судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели рейд с помощью системы «Дорожный пристав», которую называют последним словом техники в деле выявления должников.

В итоге за один день сотрудники ведомств подвергли аресту 7 автомобилей, чьи владельцы имели различные задолженности. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, то машины передадут на реализацию

Система «Дорожный пристав» оставляет мало шансов должнику скрыться. Специальный аппарат сканирует номера машин, двигающихся в общем потоке, и сверяет данные о владельце с базой данных должников. Если обнаруживается, что за рулем должник, то система сигнализирует об этом. Если сумма долга превышает три тысячи рублей, то судебные приставы арестовывают транспортное средство.

Фото gelnedelya.ru

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#Приставы #УФССП #долги #"Дорожный пристав"

Комментарии (1)

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Единая Россия

1 минуту назад
За 3000 тысячи арестовывают машину ! Смерть судебным приставам !
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