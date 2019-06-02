Происшествия

сегодня, 08:25

В Липецком районе хлебовозка снесла столб

4 1023
#дтп #
2
В Липецком районе хлебовозка снесла столб

На выручку водителю пришли коллеги-хлебовозы. Сотрудников ГИБДД и энергетиков - владельцев элетросетей, они ждать не стали.

Как сообщается в сообществе «ТВК-Новости», 1 июня, в полдень, в селе Никольское Липецкого района, на ул.Банных, хлебовозка снесла опору ЛЭП. 

По словам автора сообщения, «подъехали коллеги хлебовозы, скинули с пострадавшей машины кабель 380в. находящийся под напряжением, подцепили стальным тросом автомобиль и утащили его, не дождавшись сотрудников полиции, которых вызвали местные жители.

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4 1023
#дтп #
2

Комментарии (4)

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048

24 минуты назад
Ип козлов там один металлолом а не машины когда я там работал это было мучение там нужна полная проверка всех машин и водителей на наличие ву а,то там половиной без прав гоняют
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Ххх

24 минуты назад
А ты с какого района мужика. Кто ты такой есть чтоб так базарить
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))))

55 минут назад
Липецкий район - скопище недоумков!
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вв

сегодня, 08:33
покинул место дтп надо лишать прав
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