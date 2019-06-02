Происшествия
сегодня, 08:25
В Липецком районе хлебовозка снесла столб
На выручку водителю пришли коллеги-хлебовозы. Сотрудников ГИБДД и энергетиков - владельцев элетросетей, они ждать не стали.
Как сообщается в сообществе «ТВК-Новости», 1 июня, в полдень, в селе Никольское Липецкого района, на ул.Банных, хлебовозка снесла опору ЛЭП.
По словам автора сообщения, «подъехали коллеги хлебовозы, скинули с пострадавшей машины кабель 380в. находящийся под напряжением, подцепили стальным тросом автомобиль и утащили его, не дождавшись сотрудников полиции, которых вызвали местные жители.
По словам автора сообщения, «подъехали коллеги хлебовозы, скинули с пострадавшей машины кабель 380в. находящийся под напряжением, подцепили стальным тросом автомобиль и утащили его, не дождавшись сотрудников полиции, которых вызвали местные жители.
048
Ххх
))))
вв