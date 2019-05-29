Арбитражный суд Липецкой области признал ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой» банкротом

Назначен конкурсный управляющий.

В сентябре 2018 года в арбитражный суд обратилась МИФНС России № 6 по Липецкой области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «СУ-5 трест «Липецкстрой» несостоятельным (банкротом).



Определением от 5 декабря 2018 года заявление кредитора о признании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой» банкротом признано судом обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение.



В судебном заседании 28 мая 2019 года временный управляющий представил отчет и поддержал ходатайство о признании должника банкротом и о введении в отношении него процедуры банкротства – конкурсное производство.



Рассмотрев материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, суд определил признать ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой» несостоятельным и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Олег Щенников, являющийся членом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».



Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 ноября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.





