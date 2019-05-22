В Липецкой области проверили все загородные детские лагеря

Пожарные уделили особое внимание исправности автоматической системы тушения пожара.

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На территории Липецкой области в 2019 году будут функционировать 572 оздоровительных лагеря, в том числе 16 загородных с круглосуточным пребыванием детей, 380 пришкольных лагерей дневного пребывания, 114 – палаточных и 62 лагеря труда и отдыха. Все загородные детские лагеря уже проверили сотрудники МЧС. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, все выявленные нарушения имели режимный характер (отсутствие огнетушителей, планов эвакуации и слабые знания персонала). Все недочеты устранены в ходе проверок.



При проведении проверок особое внимание уделяется вопросам исправности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, исправности источников наружного водоснабжения, организации безопасной эвакуации детей, состоянию путей эвакуации, эвакуационных выходов из зданий, отделке внутренних помещений и фасадов зданий. Системы автоматической пожарной сигнализации уже смонтированы во всех корпусах, предназначенных для проживания детей, оборудованы выводом сигнала «01» на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны и находятся в исправном состоянии. Территория каждого учреждения оборудована источниками наружного водоснабжения: пожарными гидрантами и резервуарами. Была проведена проверка их работоспособности: все источники находятся в исправном состоянии.



Проверкой детских лагерей сотрудники МЧС не ограничиваются. В течение всех смен пожарные и спасатели традиционно проводят «Дни безопасности» для отдыхающих, в ходе которых проводятся конкурсы и викторины для детей, а также занятия по безопасности жизнедеятельности («Готовность – 01», «Коварная спичка», «Спички – не игрушка, огонь – не забава», «Я пожарным стать хочу», «Победим огонь») с привлечением спасательных и пожарных подразделений и показом специальной техники и оборудования. Это позволяет в доступной форме объяснить ребятам, как предотвратить пожар или другие происшествия, и что делать, если беда все-таки случилась.







