Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед

Наши парни отлично выступили на Белгородчине.

Медали всех достоинств привезли домой липецкие бойцы из Алексеевки Белгородской области с межрегионального турнира по панкратиону «Кубок Победы».

На этот раз Липецкую область представляли спортсмены липецкой областной федерации универсального боя, но в родственном виде они тоже не затерялись.

Победителями соревнований стали Михаил Покачалов (16-17 лет, вес до 70 кг) и Антон Сушков (14-15 лет, до 70 кг). Оба выиграли по три боя, причем Михаил две победы добыл нокаутом (см. видео). У Сушкова – одна «виктория» нокаутом, две – болевыми приемами.

Второе место у Вадима Крутякова (10-11 лет, до 40 кг). Он выиграл три боя и лишь в финале уступил хозяину ковра.

Третьим стал Александр Шадрин (16-17 лет, до 70 кг).

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской, Воронежской, Тульской и Московской областей.