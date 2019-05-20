В России
25 минут назад
Воровать деньги вкладчиков научились по-новому
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Теперь для этого используют банкоматы и невнимательность.
В России участились случаи кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Эксперты объясняют используемый мошенниками способ несовершенством устройств, пишет РБК. Суть мошенничества заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он все это делает, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег.
Один их источников издания отметил, что уже полгода назад появились единичные случаи таких хищений, однако в последние две недели резко возросло количество обращений в полицию по этому поводу, и во всех случаях хищение происходило при наличии очереди к терминалу.
Сбербанк обратился к своим клиентам в связи с информацией о новой схеме кражи денег через терминалы. По словам представителей кредитной организации, людям следует внимательно изучать данные на экране информационно-платежного терминала (ИПТ) перед осуществлением операции. Также следует обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут находиться рядом.
Один их источников издания отметил, что уже полгода назад появились единичные случаи таких хищений, однако в последние две недели резко возросло количество обращений в полицию по этому поводу, и во всех случаях хищение происходило при наличии очереди к терминалу.
Сбербанк обратился к своим клиентам в связи с информацией о новой схеме кражи денег через терминалы. По словам представителей кредитной организации, людям следует внимательно изучать данные на экране информационно-платежного терминала (ИПТ) перед осуществлением операции. Также следует обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут находиться рядом.
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