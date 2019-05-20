В России

25 минут назад

Воровать деньги вкладчиков научились по-новому

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#банкомат
Воровать деньги вкладчиков научились по-новому

Теперь для этого используют банкоматы и невнимательность.

В России участились случаи кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Эксперты объясняют используемый мошенниками способ несовершенством устройств, пишет РБК. Суть мошенничества заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он все это делает, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег.

Один их источников издания отметил, что уже полгода назад появились единичные случаи таких хищений, однако в последние две недели резко возросло количество обращений в полицию по этому поводу, и во всех случаях хищение происходило при наличии очереди к терминалу.

Сбербанк обратился к своим клиентам в связи с информацией о новой схеме кражи денег через терминалы. По словам представителей кредитной организации, людям следует внимательно изучать данные на экране информационно-платежного терминала (ИПТ) перед осуществлением операции. Также следует обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут находиться рядом.
67
#банкомат

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