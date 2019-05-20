Культура

сегодня, 08:05

«Музей для друзей» в отзывах липчан

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#фестиваль #соцсети

В прошедшие выходные в Липецке состоялся межрегиональный фестиваль. В центре города развернулись десятки интерактивных культурных площадок.

Фестиваль, судя по отзывам липчан, посетили тысячи гостей. Многие из их с радостью отметили, что в Липецке зарождается новая современная культурная традиция. Что же понравилось гостям фестиваля? Заглянем в Instagram.











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Вот так можно прожить три десятка лет и не знать, что волынка - русский инструмент У шотландской волынки свое название, так же как у белорусской, французской, армянской, украинской, польской, но смысл от этого не особо меняется. Шок-инфа - первая волынка появилась примерно 5000 лет назад. На фотке "Музей забытой музыки" в ходе фестиваля "музей для друзей" @lipmuseum_48 #музейдлядрузей #музейзабытоймузыки #Липецк

Публикация от Daria (@awkward_tac)



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Порадовал #музейдлядрузей Были выставлены творческие работы молодых специалистов, студентов,и не только. Можно было попробовать себя в различных мастер классах по ремесленному делу, играх, искусстве, но немного дороговато,на мой взгляд...а так мне больше приятно, что на городище именно такие проводят мероприятия, а то все негодуют,"где трансляции футбола?")) #липецк #lipetsk48 #russia #art #fun #spring #likeforlikes #follow

Публикация от APOLLO HROM (@khrompolina)



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Сегодня прошёл 2 день фестиваля «Музей для друзей», который проводится в городе второй год подряд. Самая интересная для меня была площадка с гостями из Литвы, они приехали к нам, чтобы поделиться своими культурными традициями . И кстати, очень классно было фотографировать, катаясь на гироскутере кайф #городскойфестиваль #музейдлядрузей #event #липецк #культура #туризм #гироскутер #литва #гости #площадки #пресс_служба #фотограф #event #лето

Публикация от Julia Ivanova (@antonia_marino_)

596
#фестиваль #соцсети

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