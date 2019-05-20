«Музей для друзей» в отзывах липчан

В прошедшие выходные в Липецке состоялся межрегиональный фестиваль. В центре города развернулись десятки интерактивных культурных площадок.

Фестиваль, судя по отзывам липчан, посетили тысячи гостей. Многие из их с радостью отметили, что в Липецке зарождается новая современная культурная традиция. Что же понравилось гостям фестиваля? Заглянем в Instagram.