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«Музей для друзей» в отзывах липчан
В прошедшие выходные в Липецке состоялся межрегиональный фестиваль. В центре города развернулись десятки интерактивных культурных площадок.
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В рамках фестиваля «Музей для друзей» попали на лекцию к Ломоносову А.Р., которая проходила на сцене у Комсомольского пруда. Тема лекции «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН».Было интересно. Андрей Рюрикович, как всегда, интересно преподнёс информацию. Такой человек-энциклопедия. Ну, а мы понастольгировали по универу. #деньмузеев #музейдлядрузей #человекэнциклопедия
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Вот так можно прожить три десятка лет и не знать, что волынка - русский инструмент У шотландской волынки свое название, так же как у белорусской, французской, армянской, украинской, польской, но смысл от этого не особо меняется. Шок-инфа - первая волынка появилась примерно 5000 лет назад. На фотке "Музей забытой музыки" в ходе фестиваля "музей для друзей" @lipmuseum_48 #музейдлядрузей #музейзабытоймузыки #Липецк
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Порадовал #музейдлядрузей Были выставлены творческие работы молодых специалистов, студентов,и не только. Можно было попробовать себя в различных мастер классах по ремесленному делу, играх, искусстве, но немного дороговато,на мой взгляд...а так мне больше приятно, что на городище именно такие проводят мероприятия, а то все негодуют,"где трансляции футбола?")) #липецк #lipetsk48 #russia #art #fun #spring #likeforlikes #follow
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Сегодня прошёл 2 день фестиваля «Музей для друзей», который проводится в городе второй год подряд. Самая интересная для меня была площадка с гостями из Литвы, они приехали к нам, чтобы поделиться своими культурными традициями . И кстати, очень классно было фотографировать, катаясь на гироскутере кайф #городскойфестиваль #музейдлядрузей #event #липецк #культура #туризм #гироскутер #литва #гости #площадки #пресс_служба #фотограф #event #лето
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13.05.2019 16:43Культура
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