Общество
сегодня, 14:15
Жители большого села в шоке от состояния реки в Липецкой области
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Дети просят достойного водоема.
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В редакцию сайта GOROD48 обратились жители села Каликино Добровского района с просьбой осветить ситуацию с реками Скромна и Воронеж. По мнению селян, в них сбрасывают навоз.
В подтверждение своих слов они прислали видео, где по реке Скоромна вдоль улицы Набережной текут темно-коричневые сгустки. Их набирают в трехлитровую банку, где содержимое начинает пениться.
- Раньше это происходило раз в год ближе к осени, - рассказала Валентина Жукова. – В этот раз произошло 6 мая. На протяжении четырех дней по воде плыл это навоз в реку Воронеж, а дальше в сторону Липецка. Что не уплыло, то к берегам прибилось. И с каждым годом этих выбросов становится все больше.
О том, что жители обращались в контролирующие органы и не раз, говорят письма. Так, Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства сообщал, что в пробах воды было найдено незначительное превышение по железу, что говорит об отсутствии негативного воздействия на природу. Другие ответы звучат приблизительно в том же духе. А администрация Добровского района сообщает, что реку Скоромну будут чистить, правда, от растительности.
Селяне предполагают, что эти сгустки ничто иное, как навоз с рыбопитомника. Они рассказывают, что навоз завозят в питомник с соседнего СХКП для разведения личинок, которые становятся кормовой базой для рыбы. А потом отработанный материал сбрасывают в реку вместе с илом.
- На днях муж ходил посмотреть и увидел сток в реку – вода течет черная, - дополнила Валентина Жукова. – Раньше река напротив улицы Набережной в ширину была метров двадцать, а в последние годы метров пять если наберется. А мы получаем ответы, что негативного воздействия нет.
Мы позвонили директору питомника Владимиру Бугакову, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Но он, сославшись на занятость, не нашел времени поговорить с журналистами.
Напомним, что это не первый экологический инцидент экологической в Добровском районе. Только на прошлой неделе в селе Кривец состоялся сход жителей, по поводу строительства комплекса для складирования индюшачьего компоста местной птицефермы.
Фирма работает уже три года, в результате их деятельности, по словам селян, загаженными оказались несколько участков. Информация в СМИ послужило поводом для реагирования управления экологии и природных ресурсов. Специалисты выезжали на место для взятия проб. Уже на этой неделе ожидаются результаты замеров.
В подтверждение своих слов они прислали видео, где по реке Скоромна вдоль улицы Набережной текут темно-коричневые сгустки. Их набирают в трехлитровую банку, где содержимое начинает пениться.
- Раньше это происходило раз в год ближе к осени, - рассказала Валентина Жукова. – В этот раз произошло 6 мая. На протяжении четырех дней по воде плыл это навоз в реку Воронеж, а дальше в сторону Липецка. Что не уплыло, то к берегам прибилось. И с каждым годом этих выбросов становится все больше.
О том, что жители обращались в контролирующие органы и не раз, говорят письма. Так, Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства сообщал, что в пробах воды было найдено незначительное превышение по железу, что говорит об отсутствии негативного воздействия на природу. Другие ответы звучат приблизительно в том же духе. А администрация Добровского района сообщает, что реку Скоромну будут чистить, правда, от растительности.
Селяне предполагают, что эти сгустки ничто иное, как навоз с рыбопитомника. Они рассказывают, что навоз завозят в питомник с соседнего СХКП для разведения личинок, которые становятся кормовой базой для рыбы. А потом отработанный материал сбрасывают в реку вместе с илом.
- На днях муж ходил посмотреть и увидел сток в реку – вода течет черная, - дополнила Валентина Жукова. – Раньше река напротив улицы Набережной в ширину была метров двадцать, а в последние годы метров пять если наберется. А мы получаем ответы, что негативного воздействия нет.
Мы позвонили директору питомника Владимиру Бугакову, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Но он, сославшись на занятость, не нашел времени поговорить с журналистами.
Напомним, что это не первый экологический инцидент экологической в Добровском районе. Только на прошлой неделе в селе Кривец состоялся сход жителей, по поводу строительства комплекса для складирования индюшачьего компоста местной птицефермы.
Фирма работает уже три года, в результате их деятельности, по словам селян, загаженными оказались несколько участков. Информация в СМИ послужило поводом для реагирования управления экологии и природных ресурсов. Специалисты выезжали на место для взятия проб. Уже на этой неделе ожидаются результаты замеров.
14 2363
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