Общество

сегодня, 14:15

Жители большого села в шоке от состояния реки в Липецкой области

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#река #загрязнение
Жители большого села в шоке от состояния реки в Липецкой области

Дети просят достойного водоема.

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В редакцию сайта GOROD48 обратились жители села Каликино Добровского района с просьбой осветить ситуацию с реками Скромна и Воронеж. По мнению селян,  в них сбрасывают навоз.

В подтверждение своих слов они прислали видео, где по реке Скоромна вдоль улицы Набережной текут темно-коричневые сгустки. Их набирают в трехлитровую банку, где содержимое начинает пениться.

- Раньше это происходило раз в год ближе к осени, - рассказала Валентина Жукова. – В этот раз произошло 6 мая. На протяжении четырех дней по воде плыл это навоз в реку Воронеж, а дальше в сторону Липецка. Что не уплыло, то к берегам прибилось. И с каждым годом этих выбросов становится все больше.

О том, что жители обращались в контролирующие органы и не раз, говорят письма. Так, Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства сообщал, что в пробах воды было найдено незначительное превышение по железу, что говорит об отсутствии негативного воздействия на природу. Другие ответы звучат приблизительно в том же духе. А администрация Добровского района сообщает, что реку Скоромну будут чистить, правда, от растительности.
Селяне предполагают, что эти сгустки ничто иное, как навоз с рыбопитомника. Они рассказывают, что навоз завозят в питомник с соседнего СХКП для разведения личинок, которые становятся кормовой базой для рыбы. А потом отработанный материал сбрасывают в реку вместе с илом.
 
- На днях муж ходил посмотреть и увидел сток в реку – вода течет черная, - дополнила Валентина Жукова. – Раньше река напротив улицы Набережной в ширину была метров двадцать, а в последние годы метров пять если наберется. А мы получаем ответы, что негативного воздействия нет.

Мы позвонили директору питомника Владимиру Бугакову, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Но он, сославшись на занятость, не нашел времени поговорить с журналистами.

Напомним, что это не первый экологический инцидент экологической в Добровском районе. Только на прошлой неделе в селе Кривец состоялся сход жителей, по поводу строительства комплекса для складирования индюшачьего компоста местной птицефермы.

Фирма работает уже три года, в результате их деятельности, по словам селян, загаженными оказались несколько участков. Информация в СМИ послужило поводом для реагирования управления экологии и природных ресурсов. Специалисты выезжали на место для взятия проб. Уже на этой неделе ожидаются результаты замеров.
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#река #загрязнение

Комментарии (14)

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Ктулху

16 минут назад
Судя по всему, пляжи Липецка в этом году так и не откроются. По санитарно-эпидемиологическим показателям. Кстати и часть города, скоро почувствует вкус навоза в водопроводной воде. Успехов Вам, липчане, запасайтесь активированным углём.
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население

34 минуты назад
А экологи где? На бумаге у них реки стали ГОРАЗДО чище! Ведь многомиллионная реабилитация!!!!
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Калика

34 минуты назад
Калики перехожие
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бабай

44 минуты назад
Ага,, так они же экономику поднимают себе в карман да и откаты по любому присутствуют
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Ага,

50 минут назад
бабай, а этим госорганам накакать на экологию:полиция-занимается липовыми,никому не нужными протоколами,подделывают статистику,рыбьи инспекторы ищут удочки с двумя крючками,а почему то быдлячьих выродков,которые загаживают после себя берега рек,озер,леса не штрафуют.
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Monke

55 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Редакции

55 минут назад
Вообще то в Каликино 3000 человек живет. Большое село. Поправьте
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Нет слов

55 минут назад
Втихаря сброс замутили на праздники,чтобы никто не догадался,за это сажать лядей нужно.
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нквд

56 минут назад
Чиновники так привыкли работать. потому как озабочены строительством особняков .получением откатов и прочей шлепотурией
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бабай

сегодня, 14:37
зато рыбьи инспекторы поимеют весь мозг за 200 метров до воды и за два крючка на удочке.А 200 метров до воды сделали специально :ибо нечего смотреть что подниматели экономики в реку сбрасывают.
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