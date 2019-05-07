Курских регбистов в Липецке заставили ответить за «спам и комментарии в соцсетях»

Разгневанные постами и сообщениями липчане в пух и прах разнесли одного из фаворитов.

Сборная Липецкой области одержала вторую победу в первенстве Национальной регбийной лиги.

На стадионе «Сокол» липчане не оставили шансов неоднократным победителям дивизиона Черноземья команде Курской области с неожиданно крупным счетом – 74:10.

Несмотря на то, что в сильный состав курян в межсезонье влились еще и сильнейшие игроки из воронежских «Скифов», липчан было не удержать. Уже к перерыву счет был – 42:3 в пользу хозяев, и результат уже ни у кого не вызывал сомнений.

Отметим, что куряне были настроены на победу, в которой не сомневались настолько, что перед игрой в социальных сетях позволяли себе крайне пренебрежительные высказывания по отношению к нашей команде. И получили по полной. Гнев липчан иллюстрирует даже тот факт, что в первой половине на поле вышел и главный тренер Сергей Бабкин (на фото).

Самым результативным в нашей команде стал ее лидер Тимур Темиев, занесший три попытки в зону соперников (каждая попытка приносит 5 очков), а вообще очки в этом матче набирали 10 (!) игроков нашей команды, т .е. куряне просто не знали, откуда ждать угрозы.

Добавим, что первый матч НРЛ липчане тоже выиграли на своем поле у воронежских «Гвоздей» - 74:14 и пока имеют стопроцентный результат в турнире.

Всего в чемпионате НРЛ девять дивизионов. В дивизионе «Черноземья» выступают 4 команды: помимо перечисленных, это еще и «Белая крепость» из Белгородской области. Команда сыграют в два круга после чего сильнейший коллектив получит путевку в финал.

Липецкая область - Курская область - 74:10 (42:3)

Очки: Темиев-15, Бобров-14, Павлов-10, Золотарёв-8, Разумов-5, Рябухин-5, Галкин-5, Рычков-5, Щиголев-5, Знаменщиков-2 - Принц Чикиндове-7, Тюриков-3.

Сборная Липецкой области: Рычков, Галкин, Митин, Заруцкий, Алексеев, Рябухин, Наставшев, Новиков, Пастухов, Темиев, Павлов, Щиголев, Власов, Бабкин, Бобров, Разумов, П. Щукин, Золотарёв, П.Попов, Знаменщиков, Шумилин, Брыкин, М. Чернышов, Лазарев.

Судьи Е. Присекин (Москва), С. Тузов (Королёв), И. Маргиев (Москва).



Фото http://rrpl.ru

