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сегодня, 09:00

Весна перевалила за середину, а липчане все еще болеют ОРВИ

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#Грипп #ОРВИ
Весна перевалила за середину, а липчане все еще болеют ОРВИ

Правда, случаи гриппа в последнее время не зафиксированы

Несмотря на установившуюся теплую погоду, жители Липецкой области не могут избавиться от острых респираторных заболеваний.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ заболели 3 908 жителей региона. Чаще всего заражаются дети до 14 лет – 76,3% всех случаев за неделю. Вирус гуляет в основном по Липецку – 2 674 заболевших (68%).

В целом уровень заболеваемости на 30% ниже эпидемиологического порога. А случаи граппа за последнюю неделю не выявлены вовсе.

Фото pbs.twimg.com

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#Грипп #ОРВИ

Комментарии (3)

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как тут не болеть

44 минуты назад
люди утром в Парк Победы приходят бегать, физкультурой заниматься а там чуть не у в хода пыль сдувают с дорожек. Утро, весь парк в пыли, смог...дурдом. Поливать надо парк по утрам для свежести, а не создавать пылевое облако.
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Гостья

54 минуты назад
Вот так же в поликлинике -- сидит кашляет, чихает, не соизволив рот прикрыть хотя бы рукой, в итоге я подхватила вирус, 2 недели в лежку...
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Читатель

сегодня, 09:21
Такое ощущение что всех по& на свое здоровье и на окружающих, сидит на против в офисе вся раскашлялась, на улице тепло, как можно умудриться простудиться.
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