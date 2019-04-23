Весна перевалила за середину, а липчане все еще болеют ОРВИ

Правда, случаи гриппа в последнее время не зафиксированы

Несмотря на установившуюся теплую погоду, жители Липецкой области не могут избавиться от острых респираторных заболеваний.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ заболели 3 908 жителей региона. Чаще всего заражаются дети до 14 лет – 76,3% всех случаев за неделю. Вирус гуляет в основном по Липецку – 2 674 заболевших (68%).

В целом уровень заболеваемости на 30% ниже эпидемиологического порога. А случаи граппа за последнюю неделю не выявлены вовсе.



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