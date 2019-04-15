На нескольких улицах Липецка отключат воду

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

16 апреля с 10:00 до 21:00 по ул. 50 лет НЛМК, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 4а, 8, 1, 1а, 3, 3а, 5а, 5, 5а/1, 13, 7, 10, 11, 11а, 13в, 9, 15, 15а (Д/с №29), 19, 17, 17а, 21а, 21, 23, 6б, 12, 12а, 20, 20а, вл. 22, вл. 24, 22, 22а, 24; ул. Фрунзе, 91а, 91 (Колледж); ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10 ,11, 18, 16, 12, 14, 31а, 31б, 31б/1, 31в, 33, 35, 39; ул. Неделина, 1; «Петровский рынок».

Подвоз воды: ул. 50 лет НЛМК, 15а (Д/с №29); ул. Фрунзе, 91 (Колледж).



17 апреля с 10:00 до 20:00 по пр. Мира, 13; 11; 9; 7; 5; 3б; 3; 5а; 1; 1а; 2; 2а; 4; 6; 4а; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; ул. Дзержинского, 13; 5; 7; ул. Аносова, 2; 4; ул. Островского, 2; 4; 4а; 13; 15; ул. Леваневского, 1; пл. Мира, 1д; 1д/1; 5; 4а; 6; 6а; ул. Левобережная, 1; 1б; 1а; 3; 5; 28; ул. С. Разина, 1; частный сектор: ул. Береговая; ул. Пляжная; ул. Волжская; ул. Леваневского; ул. Островского; ул. Санитарная; ул. Багратиона; ул. Лермонтова; ул. Лесопарковая; ул. Озёрная; ЦТП ул. Левобережная, 5.



