Сергей Машнин: «У ребят носы разбиты, все в травмах, но «Металлург» показал характер»

Главный тренер "сталеваров" подвел итог вчерашней победе.

Победа в первом официальном матче-2019 далась «Металлургу» непросто, но, как и обещал главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин, команда подошла к сезону во всеоружии: даже проигрывая – 0:2, «сталевары» сумели дожать волгоградский «Ротор-2» и победили 3:2.

- Хочу поздравить своих футболисток, которые вытащили тяжелейший матч в непростых условиях, - сказал Машнин после матча, - Хочу поблагодарить болельщиков, которые при счете – 0:2 верили в команду. Мы прекрасно слышали их поддержку, болельщики погнали нас вперед. Первый тайм сложился сложно: у нас была масса моментов, а соперник едва два раза перешел середину поля и, воспользовавшись нашими ошибками, повел с разницей в два гола. Плюс, мы пенальти не забили – поскользнулся Андрей Овчинников.… В перерыве все ребята были на нервах, мне даже пришлось их успокаивать и призвать продолжать играть в свой футбол. В итоге мы выиграли, подключив характер и силу воли.

- Не проводите ли вы аналогии с контрольным матчем недельной давности против нововоронежского «Атома»: там «Металлург» тоже проигрывал, но во втором тайме раскочегарился (липчане победили в той встрече – 6:2, уступая – 1:2, прим.)

- Мы сегодня и в первом тайме раскочегарились, просто долго не могли забить. Моменты у нас возникали. Но поле было тяжелым, на нем разрушать гораздо легче, чем созидать. Поэтому, чаще владея мячом, мы долго не могли извлечь преимущество. А «Ротор-2» сыграл проще: на контрараках, поэтому начало матча осталось за ними по счету.

Еще раз благодарен ребятам. Сейчас в раздевалке у кого носы разбиты, все в мелких травмах. Но мы вытащили игру, показали, что у нашей команды есть характер.

- Глеб Подковыров сегодня, выйдя на замену, сделал голевую передачу и забил победный гол. Почему вы такого игрока держите в запасе?

- Никого мы искусственно не сдерживаем, в команде существует нормальная конкуренция. Играл Баульчев и получил травму – вместо него вышел Глеб и сделал то, что и должен делать футболист, выходящий на замену.

- В первом тайме у «Металлурга» было многовато ошибок в обороне, после одной из которых «Ротор-2» забил второй гол. Еще были эпизоды, когда Роман Войдель в начале матча спас команду от выхода один на один; когда волгоградцы убегали вдвоем против одного защитника и нам помог фол. После перерыва такого уже не было. Наверняка и об этом шла речь в перерыве?

- Поле тяжеловатое. Мы просили ребят играть попроще, но, вероятно, из подсознания не выветривалась присущая нам тяга к комбинационной игре. Константин Титов (ошибся в эпизоде, когда «Металлургу» забивали второй гол, по сути, сделав передачу сопернику, прим.), скорее всего, не сделал поправку на поле. В перерыве мы еще раз напомнили: нужно играть проще в обороне и агрессивнее, активнее в атаке. Все получилось, как мы и хотели.