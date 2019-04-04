Общество
сегодня, 11:14
Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия»
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Мятежный депутат областного Совета съездил в Ригу.
Общественно-сетевое движение «Открытая Россия», учрежденное в 2016 году в Хельсинки с подачи опального политика Михаила Ходорковского, приняло решение о своей ликвидации (по заявлениям руководителей организации, чтобы защитить своих активистов от уголовного преследования в России). Взамен ее создана общественная организация «Открытая Россия», подавшая документы в Минюст РФ на регистрацию. Членом новой организации стал мятежный депутат областного Совета Олег Хомутинников, ранее уже участвовавший в работе ликвидированной «Открытой России».
Сейчас Олег Хомутинников находится в Риге, где он стал членом Совета уже общественной организации «Открытая Россия».
Олег Хомутинников передал GOROD48 фотографию членов Совета общественной организации «Открытая Россия», сделанную дочерью Михаила Ходорковского
- Олег, кто, кроме тебя, вошел в этот Совет?
- Кроме меня - еще 12 человек: Владимир Кара-Мурза, Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, москвич Александр Соловьев, житель Тюмени Антон Михальчук, Артем Важенков из Твери, Сергей Носов из Орла, двое жителей «северной столицы» - Анастасия Буракова и Сергей Кузин, Владимир Жилкин из Тамбова, Роман Зайцев из Волгограда, Дарья Кулакова из Ижевска, Алексей Прянишников из Томска. Председателем совета организации стала Анастасия Буракова. Она - юрист, успешно защищала задержанных на массовых акциях протеста. А руководителем аппарата организации назначили Андрея Пивоварова.
- Анастасия Шевченко сейчас находится под арестом…
- Да. Конференция приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование в отношении активистки ликвидированного движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и журналиста из Екатеринбурга Максима Верникова.
- Ты не боишься преследований после возвращения в Липецк?
- Нет. Я ведь не занимаюсь ничем противозаконным.
Сейчас Олег Хомутинников находится в Риге, где он стал членом Совета уже общественной организации «Открытая Россия».
Олег Хомутинников передал GOROD48 фотографию членов Совета общественной организации «Открытая Россия», сделанную дочерью Михаила Ходорковского
- Олег, кто, кроме тебя, вошел в этот Совет?
- Кроме меня - еще 12 человек: Владимир Кара-Мурза, Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, москвич Александр Соловьев, житель Тюмени Антон Михальчук, Артем Важенков из Твери, Сергей Носов из Орла, двое жителей «северной столицы» - Анастасия Буракова и Сергей Кузин, Владимир Жилкин из Тамбова, Роман Зайцев из Волгограда, Дарья Кулакова из Ижевска, Алексей Прянишников из Томска. Председателем совета организации стала Анастасия Буракова. Она - юрист, успешно защищала задержанных на массовых акциях протеста. А руководителем аппарата организации назначили Андрея Пивоварова.
- Анастасия Шевченко сейчас находится под арестом…
- Да. Конференция приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование в отношении активистки ликвидированного движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и журналиста из Екатеринбурга Максима Верникова.
- Ты не боишься преследований после возвращения в Липецк?
- Нет. Я ведь не занимаюсь ничем противозаконным.
30 541
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