Общество

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Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия»

30 541
#Олег Хомутинников
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Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия»

Мятежный депутат областного Совета съездил в Ригу.

Общественно-сетевое движение «Открытая Россия», учрежденное в 2016 году в Хельсинки с подачи опального политика Михаила Ходорковского, приняло решение о своей ликвидации (по заявлениям руководителей организации, чтобы защитить своих активистов от уголовного преследования в России). Взамен ее создана общественная организация «Открытая Россия», подавшая документы в Минюст РФ на регистрацию. Членом новой организации стал мятежный депутат областного Совета Олег Хомутинников, ранее уже участвовавший в работе ликвидированной «Открытой России».

Сейчас Олег Хомутинников находится в Риге, где он стал членом Совета уже общественной организации «Открытая Россия».

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Олег Хомутинников передал GOROD48 фотографию членов Совета общественной организации «Открытая Россия», сделанную дочерью Михаила Ходорковского 

- Олег, кто, кроме тебя, вошел в этот Совет?

- Кроме меня - еще 12 человек: Владимир Кара-Мурза, Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, москвич Александр Соловьев, житель Тюмени Антон Михальчук, Артем Важенков из Твери, Сергей Носов из Орла, двое жителей «северной столицы» - Анастасия Буракова и Сергей Кузин, Владимир Жилкин из Тамбова, Роман Зайцев из Волгограда, Дарья Кулакова из Ижевска, Алексей Прянишников из Томска. Председателем совета организации стала Анастасия Буракова. Она - юрист, успешно защищала задержанных на массовых акциях протеста. А руководителем аппарата организации назначили Андрея Пивоварова.

- Анастасия Шевченко сейчас находится под арестом…

- Да. Конференция приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование в отношении активистки ликвидированного движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и журналиста из Екатеринбурга Максима Верникова.

- Ты не боишься преследований после возвращения в Липецк?

- Нет. Я ведь не занимаюсь ничем противозаконным.
30 541
#Олег Хомутинников
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Комментарии (30)

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Нарколог

1 минуту назад
Викторм, Витёк, а я пожалуй соглашусь с тобой. Можно не любить путинский режим, но связываться с русофобами Ходора- это падение ниже плинтуса.
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Фобос

5 минут назад
Манька, "вы просто завидуете молодым , красивым , успешным , ярким управленцам , которые работают в команде ВРИО , тем людям , которые всего в жизни добились сами !"
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Манька

7 минут назад
Фобос, про то, что у нас нет коррупции) Назначение Господи уваркиной уже одна большая коррупция, которую никто не стесняется и не скрывает!
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Ч.

8 минут назад
Мужики , а кто второй или 39 -й кандидат как у соседей ?
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Йорик

8 минут назад
Такая заведет и не сомневайтесь))) Весь порог врио обила. Каждый день туда каблуками цокает. Все ржут уже над ними)))
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Фобос

9 минут назад
Манька, где ? В Чикаго ? А у нас ,то , её нет !
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Филолог

10 минут назад
Паша, мы, люди, по мнению чиновников, заведомо согласны на все. В том числе, чтобы нами руководили недалекие люди. А куда они нас приведут?! Потом узнаем, сюрприз будет!
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Ч.

10 минут назад
" Фобос " , полностью согласен с Вами .
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Паша

11 минут назад
А че выборы мэра то горсовет будет проводить? Народ опять спрашивать не будут?
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Манька

12 минут назад
Фобос, смешно))))) про коррупцию))))
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