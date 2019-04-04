Олег Хомутинников стал членом общественной организации «Открытая Россия»

Мятежный депутат областного Совета съездил в Ригу.

Общественно-сетевое движение «Открытая Россия», учрежденное в 2016 году в Хельсинки с подачи опального политика Михаила Ходорковского, приняло решение о своей ликвидации (по заявлениям руководителей организации, чтобы защитить своих активистов от уголовного преследования в России). Взамен ее создана общественная организация «Открытая Россия», подавшая документы в Минюст РФ на регистрацию. Членом новой организации стал мятежный депутат областного Совета Олег Хомутинников, ранее уже участвовавший в работе ликвидированной «Открытой России».Сейчас Олег Хомутинников находится в Риге, где он стал членом Совета уже общественной организации «Открытая Россия».- Олег, кто, кроме тебя, вошел в этот Совет?- Кроме меня - еще 12 человек: Владимир Кара-Мурза, Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, москвич Александр Соловьев, житель Тюмени Антон Михальчук, Артем Важенков из Твери, Сергей Носов из Орла, двое жителей «северной столицы» - Анастасия Буракова и Сергей Кузин, Владимир Жилкин из Тамбова, Роман Зайцев из Волгограда, Дарья Кулакова из Ижевска, Алексей Прянишников из Томска. Председателем совета организации стала Анастасия Буракова. Она - юрист, успешно защищала задержанных на массовых акциях протеста. А руководителем аппарата организации назначили Андрея Пивоварова.- Анастасия Шевченко сейчас находится под арестом…- Да. Конференция приняла заявление с требованием прекратить уголовное преследование в отношении активистки ликвидированного движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и журналиста из Екатеринбурга Максима Верникова.- Ты не боишься преследований после возвращения в Липецк?- Нет. Я ведь не занимаюсь ничем противозаконным.