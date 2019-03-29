Происшествия
сегодня, 09:40
Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей
28 марта из квартиры 78-летней жительницы Усмани украли 59 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру пенсионерки воры - мужчина и две женщины - проникли под видом социальных работников, проводящих перепись населения. Пока одни гости отвлекали хозяйку, третий обшарил ее жилище и похитил деньги.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру пенсионерки воры - мужчина и две женщины - проникли под видом социальных работников, проводящих перепись населения. Пока одни гости отвлекали хозяйку, третий обшарил ее жилище и похитил деньги.
горький