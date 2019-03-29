Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей





28 марта из квартиры 78-летней жительницы Усмани украли 59 000 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру пенсионерки воры - мужчина и две женщины - проникли под видом социальных работников, проводящих перепись населения. Пока одни гости отвлекали хозяйку, третий обшарил ее жилище и похитил деньги.