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Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей

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#кража
Перепись населения обошлась жительнице Усмани в 59 000 рублей


28 марта из квартиры 78-летней жительницы Усмани украли 59 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру пенсионерки воры - мужчина и две женщины - проникли под видом социальных работников, проводящих перепись населения. Пока одни гости отвлекали хозяйку, третий обшарил ее жилище и похитил деньги.
1 416
#кража

Комментарии (1)

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горький

22 минуты назад
Эх, бедные старики......
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