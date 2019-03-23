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Грузчик из Ельца завоевал «бронзу» Кубка мира по силовому экстриму (ФОТО, ВИДЕО)

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#Силовой экстрим #Александр Кузьмин #Самсон #обыкновенный грузчик
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Грузчик из Ельца завоевал «бронзу» Кубка мира по силовому экстриму (ФОТО, ВИДЕО)

Siberian Power Show» стало важной вехой в карьере самого сильного жителя Липецкой области.

Елецкий богатырь Александр Кузьмин по прозвищу «Самсон» в Красноярске стал призером этапа Кубка мира по силовому экстриму.

Красноярск в марте стал столицей не только Всемирной Универсиады, но и «Siberian Power Show», которое включило в себя соревнования по различным силовым видам спорта.

«Кворум» участников турнира по экстриму все-таки был маловат для планетарного масштаба – 12 спортсменов из восьми стран (только России и ближнего зарубежья), но результаты атлеты показывали запредельные.

Ельчанин Кузьмин, к примеру, выиграл упражнение «Камни Атласа», став единственным участником, который сумел перебросить 210-килограммовый (!) шар через перекладину высотой 130 см. Александр занял третьи места еще в двух отдельных упражнениях. Он за 19,12 секунды передвинул на 15 метров грузовик, который весил 9,5 тонн. Победил здесь украинец Кнстантин Ильин – 17,88. Также Кузьмин показал «бронзовый» результат 27,97 секунды в кантовке 340-килограммовой покрышки, уступив победителю Евгению Гавриленко из Саратова ровно 4 секунды.

В других видах многоборья сильнейшими стали Дмитрий Скосырский из Омска, который выиграл «фермерскую прогулку» со 150-килограммовым грузом (47,54 секунды) и победивший в соревновании по поднятию 110-килограммовой гантели, взметнув ее вверх три раза. Латыш Мариус Лалас выиграл состязание по перенесу весившего 420 кг «коромысла» на 20 метров (18,72 секунды).


В общем зачете победителем был объявлен Скосырский, набравший 47 баллов. Вторым стал Руслан Багиров из Белоруссии- 43, третьим – «елецкий Самсон», отстав от предыдущего участника всего на один балл.

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"Самсон" в лучах славы.

Участники соревнования по силовому экстриму по сути являются профессиональными спортсменами, соблюдающими особый режим тренировок и питания. Но для интереса публики им приписывают вполне обыденные профессии. Так, чемпион Скосырский был объявлен фермером, Кузьмина на многих соревнованиях представляли, как простого грузчика.

Сам Александр теперь готовится к выступлению в международных соревнованиях во Франции 19 мая.

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«Siberian Power Show» включил в себя множество соревнований. Среди них были и чемпионаты по классическому пауэрлифтингу (силовому троеборью), бодибилдингу, армрестлингу (борьбе на руках), а также такие экзотические состязания, как чемпионат по пощечинам и турнир по поеданию пельменей.

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Фото vk.com/siberianpowershow

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#Силовой экстрим #Александр Кузьмин #Самсон #обыкновенный грузчик
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