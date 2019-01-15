Женщина зарезала ревнивого сожителя в день ВДВ

Данковский городской суд признал 47-летнюю местную жительницу виновной в убийстве 33-летнего сожителя. Женщина еще на стадии следствия дала признательные показания и рассказала, почему и как убила мужчину.



Подсудимая и жертва преступления начали жить вместе ее комнате в общежитии на улице Толстого в марте 2017 года. Мужчина нигде не работал, жил за счет женщины, любил выпить. Часто он ревновал сожительницу и бил ее. Например, за пару дней до убийства он опять сильно ее поколотил.



Вечером 2 августа 2018 года в гости к сожителям пришел знакомый. Они вместе выпивали в честь дня ВДВ, гость остался ночевать. Празднование продолжилось на кухне в пять утра. Сожитель подсудимой быстро захмелел и начал прогонять женщину спать. Он забрал выпивку с закуской в комнату и сел там с приятелем продолжать застолье. Женщина спать не пошла, вдруг вспомнила старые обиды, ревность и побои, взяла в руки кухонный нож, подошла к сожителю сзади и трижды ударила его между лопаток. Мужчина сперва встал, но потом замертво упал у дивана. Подсудимая поняла, что наделала, и попросила гостя вызвать врачей. Приехавшая бригада констатировала смерть мужчины.



Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.