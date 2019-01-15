Происшествия

28 минут назад

Женщина зарезала ревнивого сожителя в день ВДВ

4 383
#убийство #ревность
Женщина зарезала ревнивого сожителя в день ВДВ

Данковский городской суд признал 47-летнюю местную жительницу виновной в убийстве 33-летнего сожителя. Женщина еще на стадии следствия дала признательные показания и рассказала, почему и как убила мужчину.

Подсудимая и жертва преступления начали жить вместе ее комнате в общежитии на улице Толстого в марте 2017 года. Мужчина нигде не работал, жил за счет женщины, любил выпить. Часто он ревновал сожительницу и бил ее. Например, за пару дней до убийства он опять сильно ее поколотил.

Вечером 2 августа 2018 года в гости к сожителям пришел знакомый. Они вместе выпивали в честь дня ВДВ, гость остался ночевать. Празднование продолжилось на кухне в пять утра. Сожитель подсудимой быстро захмелел и начал прогонять женщину спать. Он забрал выпивку с закуской в комнату и сел там с приятелем продолжать застолье. Женщина спать не пошла, вдруг вспомнила старые обиды, ревность и побои, взяла в руки кухонный нож, подошла к сожителю сзади и трижды ударила его между лопаток. Мужчина сперва встал, но потом замертво упал у дивана. Подсудимая поняла, что наделала, и попросила гостя вызвать врачей. Приехавшая бригада констатировала смерть мужчины.

Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
4 383
#убийство #ревность

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Смертную казнь

25 секунд назад
Надо ввести.
ответить

Мотя

9 минут назад
В липецкой степи женщины звери! Сколько уж порезали за год мужиков.
ответить

Лида

16 минут назад
ВОбщагах и молодоженках живет одна алкашня и дебилы,даже мусор и бутылки бросают из окон
ответить

дерзкий

16 минут назад
Все чаще и чаще начинаю читать новости о том что женщина зарезала мужа женщина зарезала мужика женщина зарезала соседа!!!бабы выыы чее совсем озверели!!!!
ответить

Еще в рубрике

В микрорайоне «Университетский» забор долгостроя рухнул на автомобили
#снег
8
В микрорайоне «Университетский» забор долгостроя рухнул на автомобили

42 минуты назад

Происшествия
Восемь лет лишения свободы - за убийство многодетной матери
#убийство
2
Восемь лет лишения свободы - за убийство многодетной матери

59 минут назад

Происшествия
Разыскиваемая задонскими полицейскими наркосбытчица задержана
#наркотики
2
Разыскиваемая задонскими полицейскими наркосбытчица задержана

сегодня, 12:32

Происшествия
Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию
#авария #ДТП
13
Водитель «Лады Гранта» устроил массовую аварию

сегодня, 10:18

Происшествия
Во время пожара погиб человек
#пожар
4
Во время пожара погиб человек

сегодня, 08:32

Происшествия
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе
#пожар
3
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе

вчера, 18:27

Происшествия