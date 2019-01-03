Дачный домик горел в Липецке

В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в садовом доме в Липецке, СНТ «Дачный-4», лин.12 уч.372.



В результате пожара огнем уничтожена кровля садового домика по всей площади, частично повреждена внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.