Происшествия

сегодня, 17:16

Дачный домик горел в Липецке

722
#пожар
3
Дачный домик горел в Липецке
В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в садовом доме в Липецке, СНТ «Дачный-4», лин.12 уч.372.

 В результате пожара огнем уничтожена кровля садового домика по всей площади, частично повреждена внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
722
#пожар
3

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