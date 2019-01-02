В Крутых Хуторах пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома

В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в доме в Липецком районе, селе Крутые Хутора, на ул. Фрунзе, д. 21.



В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади и уничтожена кровля по всей площади.



Причина пожара устанавливается.