Происшествия
45 минут назад
В Крутых Хуторах пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома
В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в доме в Липецком районе, селе Крутые Хутора, на ул. Фрунзе, д. 21.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади и уничтожена кровля по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади и уничтожена кровля по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
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