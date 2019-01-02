Происшествия

45 минут назад

В Крутых Хуторах пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома

1 293
#пожар
В Крутых Хуторах пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома
В  ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в доме в Липецком районе, селе Крутые Хутора, на ул. Фрунзе, д. 21.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади и уничтожена кровля по всей площади.

Причина пожара устанавливается.
1 293
#пожар

Комментарии (1)

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40 минут назад
Надеюсь велосипеды не пострадали.
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