Иномарки столкнулись у остановки

Движение на участке улицы Космонавтов затруднено.

Автомобили «Киа» и «Шевроле» столкнулись у остановки « ДС "Звездный» днем в субботу, 29 декабря. Обе машины следовали в сторону площади Авиаторов.Как сообщают очевидцы, сейчас там затруднено движение: затор начинается на перекрестке с улицей Терешковой. Автомобили получили повреждения. Данных о пострадавших нет.