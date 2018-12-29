Происшествия

30 минут назад

Иномарки столкнулись у остановки

476
#авария #ДТП
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Иномарки столкнулись у остановки

Движение на участке улицы Космонавтов затруднено.

Автомобили «Киа» и «Шевроле» столкнулись у остановки « ДС "Звездный» днем в субботу, 29 декабря. Обе машины следовали в сторону площади Авиаторов.




Как сообщают очевидцы, сейчас там затруднено движение: затор начинается на перекрестке с улицей Терешковой. Автомобили получили повреждения. Данных о пострадавших нет.
476
#авария #ДТП
1

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