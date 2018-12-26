Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост

И вручил благодарственные письма.

Сегодня в Липецке у Петровского моста мэр Липецка Сергей Иванов вместе с заместителем Михаилом Щербаковым отблагодарили причастных к реконструкции главного путепровода города. В их число попали чиновники, проектировщики и, конечно же, строители.

- Пока благодарственные письма, - приговаривал с улыбкой на лице Сергей Иванов во время вручения красных папок.

А тем временем проезжающие мимо автомобилисты нет-нет, да сигналили толпе чиновников и журналистов – открытие моста для липчан стало настоящим праздником. Да и пользователи соцсетей на нашей официальной странице и во время трансляции с открытия оставляли положительные отзывы.

- Какое-то опустошение, - между делом вставил мэр, - теперь надо стремиться к новым проектам.

Хотя и этот был не из простых. Заместитель начальника «Уваровской ПМК-22» Андрей Мамаев, рассказал, что во время строительства все было сложно.

- Все решения рождались по месту, потому что мост простоял 60 лет, и многие нюансы вылезли именно во время ремонта, - рассказывает Андрей Мамаев. – Были и раньше сложные объекты, но этот оказался на уровне с ними.

Но на открытии движения по мосту, работы не закончились. В апреле, по словам Сергея Иванова, продолжится благоустройство Петровского, под ним проложат кабели электросети, покрасят некоторые элементы. Эти работы требуют теплой погоды, и такие сроки были прописаны в контракте.



