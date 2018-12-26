Общество

47 минут назад

Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост

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#Петровский мост
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Мэр Липецка отблагодарил строителей за Петровский мост

И вручил благодарственные письма.

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Сегодня в Липецке у Петровского моста мэр Липецка Сергей Иванов вместе с заместителем Михаилом Щербаковым отблагодарили причастных к реконструкции главного путепровода города. В их число попали чиновники, проектировщики и, конечно же, строители.

- Пока благодарственные письма, - приговаривал с улыбкой на лице Сергей Иванов во время вручения красных папок.

А тем временем проезжающие мимо автомобилисты нет-нет, да сигналили толпе чиновников и журналистов – открытие моста для липчан стало настоящим праздником. Да и пользователи соцсетей на нашей официальной странице и во время трансляции с открытия оставляли положительные отзывы.

- Какое-то опустошение, - между делом вставил мэр, - теперь надо стремиться к новым проектам.

Хотя и этот был не из простых. Заместитель начальника «Уваровской ПМК-22» Андрей Мамаев, рассказал, что во время строительства все было сложно.

- Все решения рождались по месту, потому что мост простоял 60 лет, и многие нюансы вылезли именно во время ремонта, - рассказывает Андрей Мамаев. – Были и раньше сложные объекты, но этот оказался на уровне с ними.

Но на открытии движения по мосту, работы не закончились. В апреле, по словам Сергея Иванова, продолжится благоустройство Петровского, под ним проложат кабели электросети, покрасят некоторые элементы. Эти работы требуют теплой погоды, и такие сроки были прописаны в контракте.


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#Петровский мост
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Комментарии (20)

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Это к Артамонову надо-у него друзья

3 минуты назад
Петрович, банкиры.но лучше б было. Создать муниципальное предприятие. Но так как в Липецке никогда денег нет-значит к Врио.
ответить

три тополя на плешихе

4 минуты назад
Мотя, если он это делал с такой же брезгливостью, какой дарил детям мячи и заходил в ботах на татами, то это нормально
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Лиза

5 минут назад
ВОРЧУН, ОПГ на мосту собралось
ответить

1

5 минут назад
Самозванцы
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Петровичу

9 минут назад
Платные парковки обязательно будут, но после выборов губернатора тоесть после сентября
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ах

10 минут назад
Что их благодорить,700 лимонов лупанули и нормуль
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Гражданин

13 минут назад
Правый берег, поддерживаю!
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Петрович

13 минут назад
Теперь мэрии все силы нужно бросить на организацию платных парковок
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Гражданин

13 минут назад
Спасибо и уважение строителям! Такой профессиональный подход в Липецке еще ни один подрядчик не демонстрировал!
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Для

17 минут назад
лиза, какая вам разница кто сколько разворовал? Главное что мост сделали и это хорошо, спасибо строителям, мэру.
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