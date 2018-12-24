«Квадра» и ЛГЭК - самые большие должники за газ

Просроченная задолженность за газ РСО и промышленных потребителей составила 439,7 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года просроченная дебиторская задолженность промышленных потребителей составила 439,7 млн рублей. Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» сообщает, что самую большую задолженность накопили организации коммунального комплекса. На их долю приходится долг в размере 252 млн рублей, из которых 223,4 млн рублей задолжал филиал ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация». Долг АО «ЛГЭК» - 19,7 млн рублей.



Из промышленных потребителей крупным должником остается АО «Липецкцемент» (15,7 млн руб.), а в агропромышленной сфере лидирует ООО «ТК ЛипецкАгро» (24,6 млн руб.)