Экономика

30 минут назад

«Квадра» и ЛГЭК - самые большие должники за газ

4 224
#долги
«Квадра» и ЛГЭК - самые большие должники за газ

Просроченная задолженность за газ РСО и промышленных потребителей составила 439,7 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря 2018 года просроченная дебиторская задолженность промышленных потребителей составила 439,7 млн рублей. Компания «Газпром межрегионгаз Липецк» сообщает, что самую большую задолженность накопили организации коммунального комплекса. На их долю приходится долг в размере 252 млн рублей, из которых 223,4 млн рублей задолжал филиал ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация». Долг АО «ЛГЭК» - 19,7 млн рублей.

Из промышленных потребителей крупным должником остается АО «Липецкцемент» (15,7 млн руб.), а в агропромышленной сфере лидирует ООО «ТК ЛипецкАгро» (24,6 млн руб.)
4 224
#долги

Комментарии (4)

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Житель

5 минут назад
А что тут удивительного? самые крупные потребители....
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ДНР

10 минут назад
Твари Квадра и ЛГЭК обдирают народ -а сами все разворовывают -и морозят людей. Под суд тварей.
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Олихарх

14 минут назад
Это вам не с пенсионера последнюю копейку с пенсии списать за долг..
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Санек

23 минуты назад
Самые бедные.денег нет заплатить за газ
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