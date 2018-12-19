Жителя области оштрафовали за уклонение от призыва

Приговором Усманского районного суда гражданин признан виновным в уклонении от прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ (ч.1 ст.328 УК РФ ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в марте и апреле текущего года во время весеннего призыва подсудимому под роспись были вручены повестки о явке в военкомат призывной медицинской комиссии.

При этом молодой человек был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

Однако в установленные и последующие дни весеннего призыва он в военкомат не явился, уклонившись, тем самым, от исполнения обязанности гражданина РФ по несению военной службы и защите Отечества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого призывник согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговрил виновного к штрафу в доход государства в размере 20 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Разъясняем, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.