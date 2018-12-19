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сегодня, 10:34

Жителя области оштрафовали за уклонение от призыва

12 1297
#призыв
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Жителя области оштрафовали за уклонение от призыва

Приговором Усманского районного суда гражданин признан виновным в уклонении от прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ (ч.1 ст.328 УК РФ ). 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области,  в марте и апреле текущего года во время весеннего призыва подсудимому под роспись были вручены повестки о явке в военкомат призывной медицинской комиссии.

При этом молодой человек был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

Однако в установленные и последующие дни весеннего призыва он в военкомат не явился, уклонившись, тем самым,  от исполнения обязанности гражданина РФ по несению военной службы и защите Отечества. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого призывник согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. 

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговрил виновного к штрафу в доход государства в размере 20 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

 Разъясняем, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

12 1297
#призыв
2

Комментарии (12)

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ааа

2 минуты назад
где комментарии про фонд кап ремонта?
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Чувак

3 минуты назад
просто в рабство не захотел идти. И на то у него может быть множество причин, о которых он даже в суде не расскажет. 20000 штук откуда он возьмёт, воровать пойдёт?
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алексей

15 минут назад
сын в садик не ходил в армию тоже не пойдет
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Хет

33 минуты назад
Ыыы, иначе военкомату эту повестку в очко забьют золотым батоном
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Ыыы

38 минут назад
А детки чиновников в Лондоне и США учаться и насчет армии им не намекают трусливые военкомы
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Милая Оксана

сегодня, 11:31
Да не пошел он потому что , либо маменькин сынок , либо забухал и забыл
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Хехе

сегодня, 11:26
Теперь в армию после погашения судимости. Не уплатит штраф судимость будет висеть, уплатит пойдет в армию)))
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я

сегодня, 11:18
Как-то уныло этот уклонист уклонялся. Повестку получил, написал бы письмо в военкомат: Денег нет, но служить хочу! Военкомат далеко, проезд в автобусе платный, пришлите денег на проезд!
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гость

сегодня, 11:18
Милая Оксана.. вот он и не пошёл, потому что детском саду уже был!!!!!!!!!!!!!!!!!!! где кормят ложечку за маму ложечку за папу, тихий час у них там! шведский стол и на горшок, а потом командир попу вытирает
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ттт

сегодня, 11:16
в новости чуть ниже про фонд капремонта коменты убрали что бы благодарные сограждане еще больше благодарностей не написали?
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