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Лучшее средство против сосулек - публикация на GOROD48 (ФОТО)

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#Сосульки #опасность
Лучшее средство против сосулек - публикация на GOROD48 (ФОТО)

Крышу дома № 40 на улице Стаханова привели в порядок после нашей заметки.

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Мы писали о том, что мимо дома на Стаханова, 40 (27-й микрорайон) ходить стало опасно из-за нависших над головами людей сосулек.

Ледяные глыбы под собственным весом грозили сорваться вниз, а обращения в управляющую компанию, по словам местных жителей, ничего не давали. Прошел всего день после публикации, как крышу привели в порядок.

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Отметим, что на этой неделе и прокуратура Липецкой области и Следственный комитет по региону напомнили, что ответственность за повреждения, которые могут причинить упавшие сосульки, лежит на управляющих компаниях, которые должны регулярно чистить крыши. В случае ЧП руководителей «управляшек» ждет ответственность за халатность, вплоть - до уголовной.

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Впрочем, на одном из участков крыши дома №40 на улице Стаханова сосульки все-таки остались и, судя по их размерам, появились они не вчера. Но когда у нас что-либо доводили до конца?

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#Сосульки #опасность

Комментарии (5)

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в.в

25 минут назад
Дело в незаконченой работе. А где найти хозяина авто в 1,5 мульта. Оставляют авто без телефонов. Где найти хозяна если он живёт в другом доме..
ответить

Город 48

27 минут назад
напишите, пожалуйста, про Интернациональную 56, ну правда уже сил нет жить без газа. С июля! На вас только надежда
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дед

42 минуты назад
rukalip, Сосулька-нет,а вот плесень-да!
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rukalip

сегодня, 10:08
дед, Тогда важно, чтобы с противоположной стороны стены т.е. в квартире тоже не образовалась бы сосулька.
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дед

сегодня, 10:05
Сосулька образовалась из за того,что лопнула стена и тепло из комнаты на улицу.
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