Лучшее средство против сосулек - публикация на GOROD48 (ФОТО)

Крышу дома № 40 на улице Стаханова привели в порядок после нашей заметки.

Мы писали о том, что мимо дома на Стаханова, 40 (27-й микрорайон) ходить стало опасно из-за нависших над головами людей сосулек.

Ледяные глыбы под собственным весом грозили сорваться вниз, а обращения в управляющую компанию, по словам местных жителей, ничего не давали. Прошел всего день после публикации, как крышу привели в порядок.







Отметим, что на этой неделе и прокуратура Липецкой области и Следственный комитет по региону напомнили, что ответственность за повреждения, которые могут причинить упавшие сосульки, лежит на управляющих компаниях, которые должны регулярно чистить крыши. В случае ЧП руководителей «управляшек» ждет ответственность за халатность, вплоть - до уголовной.







Впрочем, на одном из участков крыши дома №40 на улице Стаханова сосульки все-таки остались и, судя по их размерам, появились они не вчера. Но когда у нас что-либо доводили до конца?





