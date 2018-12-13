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Спрос и цены на коммерческую недвижимость в России упали на 6%

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#недвижимость

Несмотря на рост предложений на коммерческую недвижимость в России, спрос и цены на нее снизились на 6%. Исключение составили лишь гостиницы и объекты свободного назначения. 

Такие данные содержатся в отчете, подготовленном сервисом онлайн-объявлений «Авито Недвижимость» для «Известий».

Информацию подтвердил и партнер международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield Денис Соколов. Однако он отметил, что подобная тенденция характерна для среднего сегмента коммерческой недвижимости. На рынке дорогих объектов в 2018 году арендные ставки выросли на 10–15%.

Управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин объяснил снижение интереса непостоянством валютного рынка и возможными санкциями. А популярность отелей, по его мнению, вызвана прошедшим в этом году чемпионатом мира по футболу.

Несмотря на падение показателей, коммерческая недвижимость в России по-прежнему привлекает предпринимателей. По данным Cushman & Wakefield, доходность этого сегмента в нашей стране составляет около 10%, тогда как в Западной Европе она редко превышает 4%.


186
#недвижимость

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