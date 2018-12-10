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Липецкая вечЁрка: астрономический чек, сгоревший архив и жертва оттепели
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка в понедельник, 10 декабря, среди пользователей GOROD48.
Сегодня липчане активно интересовались, как можно на 29 900 пообедать в ресторане быстрого питания. Оказалось – сложно. За астрономической суммой на чеке стояла банальная неисправность кассы.
Читатели уделили внимание новости «Такого в Липецке еще не было: работник прокуратуры пошел в суд с иском против работодателя!». «Весь нынешний год мое начальство пытается меня съесть. За это время меня пять раз пытались привлечь к дисциплинарной ответственности и наконец-то, как начальству показалось, у него это получилось. Итогом стало лишение меня премии за второй квартал этого года», считает советник юстиции Владимир Сопин.
Спор вызвали сообщения насчет пожара в БТИ. Пламя, в здании принадлежащем ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация", тушили четыре отделения пожарных. Речь – про то самое ОГУП, что фигурирует в уголовном деле в отношении Асии Хасановой, подчиненной Ольги Крючковой. Есть предположения, что архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» был подожжен. В результате сгорела техническая документация коттеджного поселка в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой «элиты» региона, а также сотрудников городской и областной администраций, оказывавших бывшему гендиректору ЛИКа Валерию Клевцову покровительство в его противоправной деятельности.
Порядка пяти десятков комментариев остановлено под выводами общественников из ОНФ. По их данным половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги. Пользователи активно делятся своими историями из поликлиник и суммами расходов на врачей.
В Липецк пришло потепление, а с ним – первые проблемы таяния снега. Сегодня не повезло паре в Audi A4. Дорогую иномарку накрыла «лавина» с козырька крыльца Октябрьского рынка.
Читатели уделили внимание новости «Такого в Липецке еще не было: работник прокуратуры пошел в суд с иском против работодателя!». «Весь нынешний год мое начальство пытается меня съесть. За это время меня пять раз пытались привлечь к дисциплинарной ответственности и наконец-то, как начальству показалось, у него это получилось. Итогом стало лишение меня премии за второй квартал этого года», считает советник юстиции Владимир Сопин.
Спор вызвали сообщения насчет пожара в БТИ. Пламя, в здании принадлежащем ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация", тушили четыре отделения пожарных. Речь – про то самое ОГУП, что фигурирует в уголовном деле в отношении Асии Хасановой, подчиненной Ольги Крючковой. Есть предположения, что архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» был подожжен. В результате сгорела техническая документация коттеджного поселка в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой «элиты» региона, а также сотрудников городской и областной администраций, оказывавших бывшему гендиректору ЛИКа Валерию Клевцову покровительство в его противоправной деятельности.
Порядка пяти десятков комментариев остановлено под выводами общественников из ОНФ. По их данным половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги. Пользователи активно делятся своими историями из поликлиник и суммами расходов на врачей.
В Липецк пришло потепление, а с ним – первые проблемы таяния снега. Сегодня не повезло паре в Audi A4. Дорогую иномарку накрыла «лавина» с козырька крыльца Октябрьского рынка.