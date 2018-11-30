Спорт

57 минут назад

Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

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#спортивная стрельба
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Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

Выборы прошли в пятницу на генеральной ассамблее организации в Мюнхене.

Как сообщает ТАСС, российский предприниматель Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Об этом ТАСС сообщили в федерации.

Выборы прошли в пятницу на генеральной ассамблее организации в немецком Мюнхене.

На посту президента ISSF Лисин сменил мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, который решил не баллотироваться на новый срок после 38 лет работы во главе организации. Единственным конкурентом россиянина являлся итальянец Лучано Росси, занимавший до последнего времени пост вице-президента ISSF. Изначально претендентом также был ливанец Ялх Бутрос, но он снял свою кандидатуру незадолго до выборов.

Лисин также возглавляет Стрелковый союз России (ССР) и Европейскую конфедерацию стрелкового спорта (ESC). 

Владимир Лисин стал пятым россиянином во главе международной спортивной федерации. Василий Шестаков является президентом Международной федерации самбо, Алишер Усманов - Международной федерации фехтования, Борис Скрынник - Международной федерации хоккея с мячом, Аркадий Дворкович - Международной шахматной федерации.

Кроме того, Олег Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.

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#спортивная стрельба
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