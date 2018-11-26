Жительнице Задонска вернули орден Красной Звезды ее отца через 78 лет

Нина Дурнева отправилась за наградой в места боев отца, где он спрятал орден, попав в окружение

Некоторое время назад в окрестностях посёлка Пальцо Брянской области местные жители Дукова Светлана Михайловна и ёё супруг Александр Георгиевич в лесу нашли награду. И сразу же начали поиски его владельца или родственников. Светлана Михайловна обратилась в Государственный архив Российской Федерации, где по номеру ордена узнали имя красноармейца,которому он принадлежит- Юров Тихон Дмитриевич. Активно к поискам родственников подключились и сотрудники Пальцовской сельской администрации, сообщает "Деснянская правда" .

Не сразу удалось найти нужный адрес. Долгожданный ответ пришёл с города Задонска Липецкой области. В этом городе, как оказалось, проживает дочь Тихона Дмитриевича- Дурнева Нина Тихоновна.

- Когда мне позвонили и сказали, что нашли орден отца, у меня не оставалось никакого сомнения,что я поеду в те места,где он воевал, рассказала Нина Тихоновна.

По её словам, Тихон Дмитриевич ушёл на службу в возрасте 26 лет, найденный орден отец получил в 1940 году за выполнение боевых заданий во время финской войны и проявленные при этом доблесть и мужество.

В период Великой Отечественной Войны воевал в составе 50-й армии, находясь в окружении, со слов Тихона Дмитриевича, ему пришлось спрятать свою награду.

50-я армия была сформирована в августе 1941 года на базе 2-го стрелкового корпуса Брянского фронта. В составе Брянского фронта, с 10 ноября Западного фронта участвовала в Рославльско-Новозыбковской наступательной операции, Московской битве и Ржевско-Вяземской операции 1943 года. В начале октября 1941 года попала в окружение вследствие начавшегося 30 сентября глубокого прорыва 2-й танковой группы Х Гудериана. 7 октября три армии Брянского фронта развернулись на 180 градусов и начали прорыв из окружения. Из окружения в итоге вышли несколько подразделений и армия была расформирована.

"После окончания войны,он всё время хотел вернуться за своим орденом.Но ранения, полученные во время войны, не дали ему этого сделать.В 1962 году Т.Д.Юров умер после продолжительной болезни. Побывать вновь на Брянской земле ему не удалось.Нина Тихоновна выразила огромную благодарность всем,кто участвовал в её поиске,и особенно семье Дуковых. Это награда, несомненно, станет семейной реликвией для родственников Т.Д.Юрова", сообщает издание.