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16 минут назад

Неожиданно для себя многодетная семья оказалась должна энергетикам

Семья обратилась в суд, но вчера энергетики отключили ей свет.

В апреле 2022 года многодетной семье, проживающей в частном секторе на улице Винницкой, сотрудники энергокомпании установили электросчетчик с автоматизированной передачей показаний. Но показания он почему-то не передавал. Семья получала одинаковые счета и оплачивала их.

— Странно, конечно, что приходила одна и та же сумма, но я же не полезу на столб со счетчиком! — говорит мама семейства Диана.

В мае 2024 года счетчик неожиданно передал показания, которые оказались огромными — почти на 50 тысяч рублей. Увидев такую сумму, Диана обратилась на горячую линию «Новитэн» за разъяснениями и выяснила, что это доначисления за два года, а 3 октября дом отключили от электричества за долги!

— Откуда такие суммы, я что половину 10 Шахты освещаю! Мы добросовестно платили за свет и не виноваты в том, что счетчик не передавал показания! — возмущается Диана.

Она написала претензию «Новитэн», в которой просит разобраться в сложившийся ситуации и проверить действия сотрудников компании в связи с ненадлежащим оказанием услуг и учета электроэнергии. И главное — сделать перерасчет.

Также липчанка направила письма в прокуратуру и Госжилинспекцию. В Госжилинспекции ей посоветовали воспользоваться рассрочкой, чтобы выплатить долг, а если она сомневается в правильности показаний счетчика, то обратиться в специализированную метрологическую компанию для его проверки. А еще на время проверки предложили установить свой прибор учета.

В пресс-службе «Новитэн» GOROD48 сообщили, что передали информацию сотрудникам ПАО «Россети». Они проверят работу прибора учета. На основании этого будет принято решение.
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