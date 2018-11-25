Общество

43 минуты назад

Путин раздал инициативным липчанам 40 миллионов рублей

8 418
#гранты
Путин раздал инициативным липчанам 40 миллионов рублей

Лучшие НКО Липецкой области отметил Фонд президентских грантов

Президентские гранты на сумму более 40 миллионов рублей в 2018 году выиграли 27 организаций из Липецкой области.

В Липецке прошла презентация проектов, которые получили гранты от крупного грантооператора. За два года Фонд президентских грантов уже распределил более 14 миллиардов рублей на работу некоммерческих организаций.

Самую большую поддержку получил проект фонда “Дети и родителя против рака” - более 3,2 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на реабилитацию и оздоровление детей-инвалидов, на организацию благотворительных мероприятий.

На презентации проектов, которую провела некоммерческая организация «Максимум», рассказали обо всех 28 проектах, победивших в конкурсе. Поддержкой в реализации проектов организации заручились и от представителей власти. На мероприятии со словами поддержки выступили сотрудники управления внутренней политики Липецкой области, присутствовали и депутаты городского совета. Все выступали за развитие гражданского общества.

8 418
#гранты

Комментарии (8)

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Т

40 секунд назад
жлобино, Как раз - то с нашего , Это деньги налогоплательщиков ,Свои деньги плешивый Вовочка спрятал!!!
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жлобино

3 минуты назад
Вася, ну ни с твоего же кармана.
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Ж

19 минут назад
Что есть раздал ???? Путин, ты дурак ??? Раздал- спросил ?, или раздал - забыл ?, тогда зачем бороться с терроризмом и воровством ???? Ты " их" спонсор !!!
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fed

22 минуты назад
Веня, про фонд “Дети и родителя против рака” загугли, про панисионат "Лазори"
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fed

23 минуты назад
., среди получателей, например, СНИРГО, которые ухаживают в хосписе за никому не нужными онкобольными.
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Веня

26 минут назад
14 ярдов за 2 года....оператор говорите?)))...что значит на мероприятия???...лучше на лечение бы выделили а не на сборы, сходы или что у вас там на ваших шабащах происходит
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.

31 минуту назад
А больным детям Путин помочь не хочет?
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Вася

31 минуту назад
Что прям из своего кармана ?
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