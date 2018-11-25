Путин раздал инициативным липчанам 40 миллионов рублей

Лучшие НКО Липецкой области отметил Фонд президентских грантов

Президентские гранты на сумму более 40 миллионов рублей в 2018 году выиграли 27 организаций из Липецкой области.

В Липецке прошла презентация проектов, которые получили гранты от крупного грантооператора. За два года Фонд президентских грантов уже распределил более 14 миллиардов рублей на работу некоммерческих организаций.

Самую большую поддержку получил проект фонда “Дети и родителя против рака” - более 3,2 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на реабилитацию и оздоровление детей-инвалидов, на организацию благотворительных мероприятий.

На презентации проектов, которую провела некоммерческая организация «Максимум», рассказали обо всех 28 проектах, победивших в конкурсе. Поддержкой в реализации проектов организации заручились и от представителей власти. На мероприятии со словами поддержки выступили сотрудники управления внутренней политики Липецкой области, присутствовали и депутаты городского совета. Все выступали за развитие гражданского общества.