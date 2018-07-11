Общество

50 минут назад

Руководитель «Школы мастеров» для детей-инвалидов продает свой автомобиль в счет долга организации

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#долг #аренда #помощь
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Руководитель «Школы мастеров» для детей-инвалидов продает свой автомобиль в счет долга организации

Инициаторы общественного проекта просят помощи у липчан.

В крайне неприятную ситуацию попала известная в Липецке общественная организация инвалидов «Школа мастеров». Общественники, которые помогают больным детям, оказались должны за аренду муниципального помещения на улице 8 Марта. «Школа мастеров» въехала в здание пять лет назад и своими силами превратила загаженную жилплощадь в центр занятий с детьми-инвалидами.

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- Из года в год мы не платили за аренду помещения. В очередном раз я написал письмо в администрацию Липецка, а оттуда пришел ответ, что нам отказано в субсидии и списании счета за пользование площадью. Как так вышло, сказать сложно, но сейчас за нами числится долг за почти полтора года, это около 130 000 рублей. И администрация намерена подавать на «Школу мастеров» в суд, - рассказала GOROD48 инициатор проекта Марина Репникова. - Вся загвоздка в том, что у нас на счету есть требуемая сумма, но потратить средства президентского гранта на платежи за аренду мы не можем. Тогда это будет расценено как нецелевое использование. Из-за этого мы решили обратиться с просьбой о помощи к людям: мы верим, что в Липецке есть неравнодушные!

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Вопрос с займами в банках и обращение за помощью в благотворительные фонды в «Школе мастеров» пока не обсуждают. Вместе с этим сотрудники центра по работе с детьми-инвалидами уже начали скидываться на аренду из своего кармана, заработать сумму на погашения долга организация не успеет, так как документы скоро уйдут в суд. А сама Марина Репникова даже выставила на продажу свой личный автомобиль. Девушка надеется, что за 100 000 рублей кто-то купит ее добротный Daewoo Leganza, выпущенный в США в 1999 году.

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- Мы же делаем важное дело, получаем поддержку на федеральном уровне, - рассуждает Марина. - А на уровне муниципалитета только пользуемся преференцией в виде полного освобождения от платы за аренду. Если мы закроемся, то пострадает множество детей. К нам регулярно приходят на занятие сто ребят-инвалидов. Множество детей с со сложной структурой дефекта (умственная отсталость, синдром Дауна, аутизм, задержка речевого развития, детский церебральный паралич, задержка психического развития, а также с редкими и уникальными диагнозами) посещают праздники «Школы мастеров», ходят с педагогами в цирк, совершают поездки. Все они останутся ни с чем.

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Если вы готовы помощь «Школе мастеров» выжить, то следует воспользоваться данными реквизитами:
ОАО «Липецккомбанк»
Расч. счёт: 40703810000000000310
БИК: 044206704
КПП: 482401001
ИНН: 4824052325
Кор. счёт: 30101810700000000704
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#долг #аренда #помощь
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Комментарии (5)

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врач

3 минуты назад
Если главные врачи все сбросятся по 30% своей зарплаты, все окупиться с лихвой
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Хахаха

3 минуты назад
Алёна, 100 тыщь)))) берите больше нааа много больше)))
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гостья

15 минут назад
т.ена воздушные или мыльные проекты, на праздники средства у города есть? а здесь нет?
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Алене

15 минут назад
Какие зарплаты в сто тысяч,воруют миллиардами давно и в Липецке.Да им никто не вообще,они уже не знают как нас изничтожить!Ведь они не едят эти продукты и дети у них за границей дышат другим воздухом!Пока 140 млн нравится жить в нищете ничего не изменится!
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Алёна

23 минуты назад
Власти не нужны инвалиды, пенсионеры и льготники. Нужны только нефтедоллары и зарплата из бюджета по 100 тысяч.
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