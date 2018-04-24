Семилетнюю девочку сбили на улице Жуковского

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 23 апреля в Липецке на улице Жуковского 39-летний водитель "ВАЗ-2111"сбил семилетнюю девочку, которая получила травму и после оказания помощи была отпущена.

В селе Куликово Усманского района 29-летняя женщина, управляя «Ладой-Калиной», столкнулась с мопедом под управлением 17-летнего парня, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке на улице Юношеской 34-летняя женщина, управляя «Опелем», столкнулась с «Дэу-Нексией» под управлением 30-летнего мужчины, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1404 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 935, неиспользование ремней безопасности – 64, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 33.