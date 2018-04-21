Происшествия

сегодня, 15:14

В Липецке разыскивают браконьеров на черном внедорожнике

13 1859
#браконьерство
В Липецке разыскивают браконьеров на черном внедорожнике

Охотники подстрелили оленя.

Вчера у поселка Сухоборье несколько браконьеров застрелили оленя. Свидетели заметили черный внедорожник, на котором скрылись охотники. 

Машина объявлена в розыск.

За незаконную охоту браконьерам грозит крупный штраф или исправительные работы.
13 1859
#браконьерство

Комментарии (13)

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Всевидящий

25 минут назад
Чёрный мерседес номер 001 будут искать долго и в оконцовке не найдут и дело закроют.
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Гость

25 минут назад
ООО или ммм
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франк

44 минуты назад
Если зверь покусал человека то его следует усыпить, отравить, застрелить! Если человек убил зверя то исправительные работы. Все по честному. И еще, зверь если убивает то ради пропитания или обороны и то только отдельные виды. Человек в свою очередь способен убить любого и даже человека! Хотя назвать человека того который убивает сложно!
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леший

47 минут назад
Какое горе..ато администрации недостанется мясца
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леший

48 минут назад
Какое горе..ато администрации недостанется мясца
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Джек

56 минут назад
Охотоведы куда смотрите
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ф

сегодня, 15:46
Липчак, https://gorod48.ru/news/820043/
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Австриевский

сегодня, 15:44
Черт, снова соточка мимо кассы прошла, а ведь мог и продать
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цирк

сегодня, 15:32
это кто то из тех кто извел практически весь крс области
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Липчак

сегодня, 15:30
Медия,а куда делась статья про кота(которого выкинули с 9 этажа.)Верните!!!У меня есть комментарии.
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