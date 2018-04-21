Происшествия
сегодня, 15:14
В Липецке разыскивают браконьеров на черном внедорожнике
13 1859
Охотники подстрелили оленя.
Вчера у поселка Сухоборье несколько браконьеров застрелили оленя. Свидетели заметили черный внедорожник, на котором скрылись охотники.
Машина объявлена в розыск.
За незаконную охоту браконьерам грозит крупный штраф или исправительные работы.
Машина объявлена в розыск.
За незаконную охоту браконьерам грозит крупный штраф или исправительные работы.
13 1859
Всевидящий
Гость
франк
леший
леший
Джек
ф
Австриевский
цирк
Липчак