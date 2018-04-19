В Липецке выставят портреты наследников Победы

Выставка «Связь поколений» откроется 4 мая.

С 4 по 23 мая в областном центре культуры, народного творчества и кино будет проходить выставка «Связь поколений», посвящённая Дню Победы.



Как сообщают организаторы, участники народной студии изобразительного искусства и народного клуба самодеятельных художников «Горизонт» представят на суд зрителя более 30 портретов, выполненных в разных техниках.



- Художники на своих полотнах запечатлели детей и внуков ветеранов той страшной войны, которая болью отозвалась в сердце каждого русского человека. В портретах наследников Великой Победы мы угадываем черты тех, кто стойко преодолевал неимоверные тяготы и лишения военного времени, не раз смотрел смерти в глаза, терял боевых товарищей, героически сражался и одолел фашизм.

Выставка «Связь поколений» – дань памяти ветеранам Великой Отечественной, посвятившим молодому поколению свой великий подвиг и передавшим нам чувство ответственности за нашу Родину, - отмечают в областном центре культуры.