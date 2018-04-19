Культура

сегодня, 12:13

В Липецке выставят портреты наследников Победы

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#выставка #День Победы
В Липецке выставят портреты наследников Победы

Выставка «Связь поколений» откроется 4 мая.

С 4 по 23 мая в областном центре культуры, народного творчества и кино будет проходить выставка «Связь поколений», посвящённая Дню Победы.

Как сообщают организаторы, участники народной студии изобразительного искусства и народного клуба самодеятельных художников «Горизонт» представят на суд зрителя более 30 портретов, выполненных в разных техниках.

- Художники на своих полотнах запечатлели детей и внуков ветеранов той страшной войны, которая болью отозвалась в сердце каждого русского человека. В портретах наследников Великой Победы мы угадываем черты тех, кто стойко преодолевал неимоверные тяготы и лишения военного времени, не раз смотрел смерти в глаза, терял боевых товарищей, героически сражался и одолел фашизм.
Выставка «Связь поколений» – дань памяти ветеранам Великой Отечественной, посвятившим молодому поколению свой великий подвиг и передавшим нам чувство ответственности за нашу Родину, - отмечают в областном центре культуры.
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#выставка #День Победы

Комментарии (3)

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USA

3 минуты назад
- Доктор, что со мной: я все время помню и горжусь? - Ничего страшного? голубчик. Обычная амнезия и врожденное слабоумие.
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Читатель

37 минут назад
Места хватит для всех наследников или там места только для "избранных"?
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гостья

сегодня, 12:34
вообще то герои не только те, кто воевал, но и те, кто был в тылу и мы все являемся наследниками той ужасной войны....
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