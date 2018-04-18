Происшествия

сегодня, 08:46

Труп 30-летнего липчанина нашли на улице

10 4506
#труп #наркотики
1
Труп 30-летнего липчанина нашли на улице

Мужчина мог умереть из-за наркотиков.

Вечером 17 апреля в Липецке на улице Папина обнаружили труп мужчины.

Правоохранителям удалось быстро установть личность погибшего - им оказался 30-летний житель города. По предварительной версии, прчиной смерти мужчины стали наркотики.
10 4506
#труп #наркотики
1

Комментарии (10)

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Гидравлический Ампер

11 минут назад
Ну тут каждый для себя решает, живёт ли он среди людей или среди нелюдей.
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wass

28 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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3

35 минут назад
естественный отбор!
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Нормальный

38 минут назад
А чего жалеть алкашей и наркоманов? Жалейте их когда они именно вас или вашу родню обидят, а обидеть они могут и насмерть они уже не люди......
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....

43 минуты назад
мягких облачков ему
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Юджин

48 минут назад
Анна клишина адвокат, Какая злая и глупую курица
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Мила

57 минут назад
Бедный человек
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Гидравлический Ампер

сегодня, 09:13
Кем бы он не был, за исключением педофилов, не стоит комментируя подобные новости, терять человечиский облик.
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Оно

сегодня, 09:11
Падла ты, тебя туда же!
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Анна клишина адвокат

сегодня, 09:07
Туда и дорога, сдох и хорошо
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