Происшествия
сегодня, 08:46
Труп 30-летнего липчанина нашли на улице
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Мужчина мог умереть из-за наркотиков.
Вечером 17 апреля в Липецке на улице Папина обнаружили труп мужчины.
Правоохранителям удалось быстро установть личность погибшего - им оказался 30-летний житель города. По предварительной версии, прчиной смерти мужчины стали наркотики.
Правоохранителям удалось быстро установть личность погибшего - им оказался 30-летний житель города. По предварительной версии, прчиной смерти мужчины стали наркотики.
10 4506
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wass
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Нормальный
....
Юджин
Мила
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Оно
Анна клишина адвокат