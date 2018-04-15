Происшествия
сегодня, 17:27
Из-за авиакатастрофы в Липецкой области отменены крупные соревнования по планерному спорту
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Соревнования должны были проходить с конца апреля
"В связи с катастрофой в Усмани 14.04.18 официально отменяется Кубок России по планерному спорту в клубном классе.
Информация о проведении этапа Гран-При будет объявлена примерно через неделю. Надеемся на понимание со стороны всех заявившихся пилотов. Все новости будут сообщаться по мере поступления", говорится в объявлении в официальной группе аэроклуба "Сапсан" в социальной сети Facebook.
Соревнования Кубка России по планерному спорту должны были проходить на аэродроме села Шаршки с 27 апреля по 11 мая.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель руководителя Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и спортсмен Евгений Егоров.
Фото: www.facebook.com/airusman
Информация о проведении этапа Гран-При будет объявлена примерно через неделю. Надеемся на понимание со стороны всех заявившихся пилотов. Все новости будут сообщаться по мере поступления", говорится в объявлении в официальной группе аэроклуба "Сапсан" в социальной сети Facebook.
Соревнования Кубка России по планерному спорту должны были проходить на аэродроме села Шаршки с 27 апреля по 11 мая.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель руководителя Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и спортсмен Евгений Егоров.
Фото: www.facebook.com/airusman
1 572
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