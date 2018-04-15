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Из-за авиакатастрофы в Липецкой области отменены крупные соревнования по планерному спорту

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#авиакатастрофа #Шаршки
Из-за авиакатастрофы в Липецкой области отменены крупные соревнования по планерному спорту

Соревнования должны были проходить с конца апреля

"В связи с катастрофой в Усмани 14.04.18 официально отменяется Кубок России по планерному спорту в клубном классе.
Информация о проведении этапа Гран-При будет объявлена примерно через неделю. Надеемся на понимание со стороны всех заявившихся пилотов. Все новости будут сообщаться по мере поступления", говорится в объявлении в официальной группе аэроклуба "Сапсан" в социальной сети Facebook.

Соревнования Кубка России по планерному спорту должны были проходить на аэродроме села Шаршки с 27 апреля по 11 мая.

Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель руководителя Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и спортсмен Евгений Егоров. 

Фото: www.facebook.com/airusman

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#авиакатастрофа #Шаршки

Комментарии (1)

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ясно Видящий

21 минуту назад
не везет летунам на Усманской земле
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