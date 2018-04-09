В Липецкой области подросток обвиняется в незаконном обороте наркотиков и краже

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), п.п. «а,б» ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище).

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи несовершеннолетним, сбывал наркотические средства в значительном размере. С помощью сети Интернет подросток наладил распространение запрещенных законом курительных смесей, которые в качестве «закладок» находили его знакомые. Кроме этого, в декабре 2017 года он был задержан сотрудниками полиции за употребление наркотических средств. При досмотре в кармане его куртки был обнаружен пакетик с запрещенным порошком, который он нашел и хранил при себе.



Также следствием доказан эпизод кражи с его участием. Находившийся в состоянии наркотического опьянения обвиняемый сговорился с двумя старшими знакомыми похитить из гаража, ворота которого оказались открыты, имущество его хозяина для последующей сдачи в металлолом. Вырученные от продажи черного лома деньги планировали потратить на продукты питания и алкоголь. Компания молодых людей загрузила в автомобильный прицеп металлические изделия и покатила его вдоль трассы. Однако троица была задержана сотрудниками полиции, остановивших их для проверки документов на прицеп, и доставлена для разбирательства в отдел.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Кроме этого, завершено следствие и по уголовному делу, материалы которого были выделены в отдельное производство, в отношении соучастников кражи. Уже в ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

