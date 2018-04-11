«В городе металлургов почетно быть сталеваром…»

Все больше липецких юношей связывают свое будущее с металлургией и НЛМК.

Михаил Бурылов родился и вырос в селе. После 9 классов, несмотря на успехи в учебе, решил покинуть школьные стены и начать взрослую жизнь.- Из всех учебных заведений в Липецке мой выбор пал именно на металлургический колледж. – Я уверен, это - лучшая профессиональная школа региона, которая дает правильную путевку в жизнь. Так как у меня был прекрасный школьный аттестат, на факультет технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования меня зачислили без проблем. Приступил к учебе, стал знакомится с азами профессии. Но самое интересное, пожалуй, началось на втором курсе - первая производственная практика на НЛМК. Комбинат удивил своими масштабами, и чуть позже, по мере знакомства с людьми, поразил, сколько здесь трудится настоящих профессионалов своего дела.По словам Михаила, в рабочих бригадах комбината к будущим коллегам относятся по-доброму. Понимая, что это те, кому они передают знания и умения.- В бригаде нас, молодых, всегда подбадривают, ненавязчиво подталкивая к освоению новых навыков. Мол, завтра вам работать, вы должны это уметь, - говорит Михаил. – Конечно, не все дается легко, но так приходит профессионализм. Производственная практика на НЛМК помогает и учебе. В этом году я уже победил в региональном этапе всероссийской олимпиады профмастерства и намерен стать лучшим и на общероссийском этапе.После окончания колледжа Михаил планирует отслужить в армии и вернуться на НЛМК.- Я могу быть спокоен, зная, что комбинат сохранит мое место работы, а коллектив предприятия примет меня обратно уже после армии. Затем хочу поступить в университет, буду заочно учиться и продолжать работать в надежной компании. Ведь НЛМК – это не только достойная зарплата, но и уверенность в завтрашнем дне.Его однокашник по колледжу Тимур Кадыров приехал вместе с семьей из Ташкента.- Мы с родителями приехали в Липецк по программе переселения соотечественников из-за рубежа, - говорит Тимур. – В Узбекистане я окончил 9 классов, и стоял выбор – продолжать учиться в школе или идти в колледж. Но познакомившись с Липецком, понял – в городе металлургов надо быть металлургом. Только я не знал, что выбрать – профессию доменщика или сталевара. Друг отца все-таки посоветовал попробовать стезю сталевара. Так как в школе я учился хорошо, то без труда поступил в металлургический колледж на кафедру металлургии черных металлов.В профессию влюбился сразу. С большим удовольствием проходил практику на комбинате. Сейчас планирую осуществить свою мечту – продолжить обучение в Московском институте стали и сплавов. Для этого сдал ЕГЭ, набрав высокие баллы. И вот теперь у меня два варианта – учеба в Москве, если успешно поступлю в столичный вуз, или работа на НЛМК и параллельно учеба, к примеру, в ЛГТУ. Вероятно, меня сначала призовут в армию, но всем, кто уходит служить, комбинат сохраняет рабочее место и по окончании службы принимает на работу обратно, выплатив «подъемные». Но однозначно свое будущее я свяжу с комбинатом, потому что уверен, что нужен предприятию. А НЛМК нужен мне, как гарант стабильности и площадка для самореализации.