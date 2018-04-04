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В Москве произошел пожар в детском торговом центре

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#Москва #Персей горит #пожар в торговом центре
В Москве произошел пожар в детском торговом центре

На востоке Москвы произошел пожар в ТЦ "Персей для детей".

Пожару в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы присвоен второй, повышенный ранг сложности, - сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Объявлен ранг пожара №2", - сказал собеседник.

Возгорание произошло в торговом центре "Персей для детей" в столичном районе Соколиная гора, - подтверждает позднее пресс-служба столичного ГУ МВД.

Торговый центр располагается на улице Малая Семеновская, дом № 28. По предварительной информации, происходит возгорание на 4-м этаже здания.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи.

В МЧС сказали, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в среду в московском ТЦ "Персей" загорелся склад на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 300 человек.

"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - сказал информированный источник.
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#Москва #Персей горит #пожар в торговом центре

Комментарии (1)

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пророк

59 минут назад
плешивый черт с вами!
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