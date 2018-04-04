В России
сегодня, 13:30
В Москве произошел пожар в детском торговом центре
На востоке Москвы произошел пожар в ТЦ "Персей для детей".
Пожару в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы присвоен второй, повышенный ранг сложности, - сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"Объявлен ранг пожара №2", - сказал собеседник.
Возгорание произошло в торговом центре "Персей для детей" в столичном районе Соколиная гора, - подтверждает позднее пресс-служба столичного ГУ МВД.
Торговый центр располагается на улице Малая Семеновская, дом № 28. По предварительной информации, происходит возгорание на 4-м этаже здания.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи.
В МЧС сказали, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в среду в московском ТЦ "Персей" загорелся склад на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 300 человек.
"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - сказал информированный источник.
"Объявлен ранг пожара №2", - сказал собеседник.
Возгорание произошло в торговом центре "Персей для детей" в столичном районе Соколиная гора, - подтверждает позднее пресс-служба столичного ГУ МВД.
Торговый центр располагается на улице Малая Семеновская, дом № 28. По предварительной информации, происходит возгорание на 4-м этаже здания.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Пострадавших эвакуируют по спасательной лестнице из переходной галереи.
В МЧС сказали, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в среду в московском ТЦ "Персей" загорелся склад на третьем этаже. Из здания были эвакуированы 300 человек.
"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", - сказал информированный источник.
пророк