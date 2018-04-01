сегодня, 11:40
Поветкин в Кардиффе эффектно нокаутировал Прайса
Россиянин Александр Поветкин в субботу в Кардиффе предсказуемо одержал убедительную и досрочную победу над британцем Дэвидом Прайсом, сохранив право на чемпионский бой в тяжелом весе.
Поединок прошел в субботу в столице Уэльса Кардиффе и завершился победой 38-летнего россиянина над 34-летнем британцем Прайсом нокаутом в пятом раунде. Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс, - сказал Поветкин. - Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали".
В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение, - передает ТАСС.