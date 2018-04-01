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Поветкин в Кардиффе эффектно нокаутировал Прайса‍

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#Поветкин #Кардиф #Прайс
Поветкин в Кардиффе эффектно нокаутировал Прайса‍

Россиянин Александр Поветкин в субботу в Кардиффе предсказуемо одержал убедительную и досрочную победу над британцем Дэвидом Прайсом, сохранив право на чемпионский бой в тяжелом весе.

Российский боксер Александр Поветкин поблагодарил британских болельщиков за поддержку после победного боя против Дэвида Прайса. Слова Поветкина приводит Sky Sports.

Поединок прошел в субботу в столице Уэльса Кардиффе и завершился победой 38-летнего россиянина над 34-летнем британцем Прайсом нокаутом в пятом раунде. Поветкин защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс, - сказал Поветкин. - Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали".

В послужном списке Поветкина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение, - передает ТАСС.
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#Поветкин #Кардиф #Прайс

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