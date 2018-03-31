Общество

сегодня, 08:57

Зоозащитники требуют привлечь к ответственности обстрелявших приют

11 466
#петиция #приют
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Зоозащитники требуют привлечь к ответственности обстрелявших приют

В Сети распространяют петицию.

Пользователь платформы онлайн-петиций липчанка Маргарита Русанова оформила обращение в адрес прокуратуры. Женщина просит найти и привлечь к ответственности тех, кто обстрелял частный приют для бездомных животных в Липецке.

- 13 марта 2018 года было совершено нападение на сотрудников и питомцев приюта для бездомных животных "Территория спасения" в городе Липецке. Мы запомним этот день, как еще один черный день в жизни приюта… - пишет Маргарита. - Преступник должен быть наказан для привенции общественной и личной. Личная привенция - нужно наказать преступника, чтобы он больше не захотел нарушать правила поведения и совершать общественно-опасные деяния. Общественная привенция – что бы все посмотрели как наказывают преступника и подумали, что не надо совершать преступление, чтоб не понести наказания.

Менее чем за сутки петиция набрала уже более полутаросотни виртуальных автографов. Если обращение окажется популярным, то его направят адресату.

Напомним, организаторы приюта для бездомных животных заявили о стрельбе у его территории, произошедшей 13 марта. Сотрудники приюта преследовали машину, в которой уехали стрелявшие и обратились в полицию. Стрелков задержали. Оружие стрелков изъято. В ходе осмотра установлено, что это шумовая копия боевого оружия. В патронах нет пуль. Одновременно с этим владелец «пугача» объяснил, что просто развлекался с компанией друзей у приюта. Никаких криминальных целей он не преследовал.
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#петиция #приют
2

Комментарии (11)

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"!"

2 минуты назад
Мое отношение к животным толерантное. Но когда поведение этих животных угрожает моей жизни , то не о какой толерантности речи нет.
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3 минуты назад
Сенсей, желаю и тебе здоровья!
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О

15 минут назад
Вот вы дебилы, как с собаками то справляетесь.
ответить

иван77

16 минут назад
Тебя мразь спрашивать не будем.
ответить

Сенсей

27 минут назад
Желаю вам, что бы такой приют был над вашей квартирой или в соседнем доме от вашего дома. Что бы сначала подумали, а потом писали.
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пугач

30 минут назад
вначале бьют собак,потом переходят на людей
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если не привлекут-

сегодня, 09:11
Буду возле обл.прокураткры и администрации из пугача в воздух стрелять и заявлять,что нет у меня преступных целей
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*-

сегодня, 09:09
Х у л иганство
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не приследовал криминальных целей,

сегодня, 09:08
Однако ж, уголовно наказуемое деяние- * -с.Люди реально испугались и не знали,что это пугач.
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ZZZ

сегодня, 09:07
Собаки-то чем виноваты???
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