Уголовное дело и отказ спонсора: как соперник «Металлурга» снялся с соревнований

Пензенский «Зенит» больше не будет выступать во втором дивизионе, липчане получат три очка без игры.

«Металлург» лишился одного из соперников по второму дивизиону. Пензенский «Зенит» официально уведомил Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) о том, что снимается с турнира в зоне «Центр» и добровольно переходит в любительскую лигу.

В «Зените» объяснили это решение потерей титульного спонсора, без финансовых вливаний которого команде просто не на что жить.

Уголовное дело

Пензенский клуб лихорадило давно: недавно его проблемы вылились в уголовное дело против бывшего директора МАУ ФК «Зенит» Виктора Смагина, который по букве нарушил закон, а по сути – пытался спасти клуб.







Смагин ради спасения клуба пошел на преступление.

По состоянию на 13 февраля 2017 года у «Зенита» образовалась недоимка по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации а на общую сумму 24 млн. 534 тыс. 088 рублей 85 копеек. Требование о взыскании долга было направлено на расчетный счет клуба. Однако денег отдать долг у «Зенита» не было, а жить на что-то было нужно, поэтому директор Смагин оплачивал текущие расходы – проживание, питание, транспорт спортсменам, оплату ЖКХ, закупку медикаментов, игровой формы, оплату взносов за участие в соревнованиях и т.д., используя счета третьих лиц. Так в период с 13 февраля по 28 июля 2017 года через эти счета прошли 6 млн. 433 тыс. 564 рубля 44 копейки, позволившие «Зениту» закончить прошлый сезон.

Недавно в Пензе Смагина судили по статье 314 УПК РФ. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке т.е. обвиняемый заранее согласился со всеми предъявленными ему обвинениями, добровольно отказался от судебного следствия, чем помог ускорить процесс. Наказание – штраф в 220 тысяч рублей.

Спонсор

Смагина осудили, «Зенит» начал сезон 2017/18 во втором дивизионе, но проблемы остались. На протяжении всего чемпионата из Пензы доносились сообщения о задержках зарплаты. Команда выступала не шатко, не валко: к весенней паузе «зенитчики» подошли на предпоследнем месте, набрав в 17-ти играх всего 11 очков.

«Металлург» в первом круге играл в Пензе и завершил встречу результативной ничьей – 3:3. Тогда «Зенит» переживал свой, пожалуй, лучший отрезок в чемпионате. В предыдущем домашнем матче пензенцы даже одержали победу, обыграв раменский «Сатурн» - 1:0. Одной из причин кратковременного всплеска стало то, что … перед командой погасили часть долгов по зарплатам.

Что дальше

Пресс-атташе клуба Николай Шумилин утверждает, что переход в любительские соревнования – временный. И что «Зенит» может вернуться во второй дивизион уже в следующем сезоне т.е. ближайшим летом. Но для этого нужно решить свои финансовые проблемы.

К тому же в Пензе появится современный стадион, который сейчас, как и наш «Металлург», ремонтируют по программе подготовки футбольных арен к предстоящему чемпионату мира. И стадион нужно будет как-то использовать.

В Пензе однозначно решили сделать ставку на местных игроков (иногородние в любительскую лигу на скромные зарплаты все равно не пойдут, прим.). Тем же, кто покинет клуб, ПФЛ может с учетом исключительных обстоятельств разрешить переход в другие команды вне трансферного окна.

Как это отразится на «Металлурге»

«Зенит» в текущем сезоне сыграл более половины матче, а это значит, что результаты игр с его участием не будут отменены. Просто в оставшихся играх соперникам засчитают технические победы. «Металлург» получит три очка без игры 20 мая – в этот день мы должны были принимать «зенитчиков» у себя.

Поэтому сезон 2017/18 завершится в Липецке необычайно рано – 11 мая, когда мы примем на «Соколе» ФК «Калуга». После этого «сталеварам» останется выйти на поле лишь дважды – в гостевых матчах в Новомосковске (16 мая) и Рязани (27 мая). На этом сезон будет закончен.

Получается, что команде Сергея Машнина в сезоне останется сыграть 9 матчей – 3 дома и 6 на выезде.



Фото pravda-news.ru и правительства Пензенской области.

