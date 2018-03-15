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сегодня, 16:52

Для липецких школьников проведут ярмарку учебных мест

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#ярмарка #работа
Для липецких школьников проведут ярмарку учебных мест

Липецкий городской центр занятости 10 апреля организует ежегодное профориентационное мероприятие “Ярмарка учебных мест — 2018” для учащихся 9, 10 и 11 классов образовательных учреждений города Липецка.

Как сообщили в липецком городском центре занятости населения, мероприятие является площадкой для предоставления старшеклассникам образовательных учреждений города полной информации о рынке труда, учебных заведениях, о порядке поступления в них, а также профессиональной ориентации учащейся молодежи, популяризации деятельности учебных заведений профессионального образования.

Ярмарка состоится на базе ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий» (Липецк, ул. Калинина, д. 65). Ожидаемое число участников мероприятия около 300 человек. Мероприятие будет проведено в 2 потока: в 10.00 час. и 12.00 час.

Подростки пройдут компьютерное тестирование по выбору профессии, посетят учебные кабинеты и мастерские техникума, а также им будет предоставлена возможность попробовать себя в той или иной профессии.

В целях ознакомления абитуриентов с возможностями и условиями трудоустройства после окончания профессионального заведения запланировано привлечение к этому мероприятию работодателей.
2 334
#ярмарка #работа

Комментарии (2)

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Лиса

сегодня, 17:13
Когда?
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я

сегодня, 17:10
какого числа состоиться?
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