В Липецкой области снова морозы

16 марта Липецкая область будет находиться в тылу уходящего циклона - произойдет вторжение холодного арктического воздуха: температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов.

Днем 17 марта и ночью 18 марта с выходом очередного южного циклона ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-12 градусов мороза, что на 4-9 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем также местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью -5 -10 градусов, днем от 4 до 9 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

Самым теплым день 15 марта в Липецке был в 2007 году: +7, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1911 году — 23 градуса мороза.