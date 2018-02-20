Общество

сегодня, 11:56

В Липецке выставили на аукцион учебный корпус

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#торги #аукцион #недвижимость
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В Липецке выставили на аукцион учебный корпус

Здание находится в ведомстве машиностроительного колледжа.

«Областной фонд собственности» выставил на торги учебно-лабораторный корпус на улице Студенческая. Сейчас эта недвижимость, дом №9, находится в оперативном управлении липецкого машиностроительного колледжа. Именно учреждение образования и выступило организатором торгов. Продажа имущества согласована с управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области.

С молотка планируют пустить актив, расположенный в районе ЛТЗ. Это одноэтажное здание общей площадью свыше 600 квадратных метров. Строение сдали в эксплуатацию в 1941 году. Сейчас состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Зато в описании объекта указали его удобное расположение: рядом детский сад, школа, аптеки и магазины, в шаговой доступности — городские магистрали.

Начальную стоимость лота определили в 850 000 рублей. Чтобы стать участником аукциона необходимо внести задаток в 170 000 рублей. Лот будет торговаться с шагом в 42 500 рублей. Прием заявок намерены закрыть 13 марта.
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#торги #аукцион #недвижимость
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Комментарии (5)

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МестныйЯ

сегодня, 13:31
максим белов, не интересно! Мы живем в Жемчужине Черноземья, у нас всё есть))))
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максим белов

сегодня, 13:29
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МестныйЯ

сегодня, 12:59
ахаха))) действительно в "шаговой" доступности, ибо как только пешком через ямы на дорогах никуда оттуда нормально не дойдешь)))) А буквально в полуторошаговой доступности находится на 3-м участке двойное озеро: одно - зарастающая лужа, второе - наполняемое после каждого дождя!
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Дед

сегодня, 12:29
Кому нужен этот хлам? Какие д/с и прочее? Дураков ищут...
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гостья

сегодня, 12:26
торговать и без образования можно, тем более технического, пора уже там все училища и техникумы переделать под ТЦ
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