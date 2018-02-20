В Липецке выставили на аукцион учебный корпус

Здание находится в ведомстве машиностроительного колледжа.

«Областной фонд собственности» выставил на торги учебно-лабораторный корпус на улице Студенческая. Сейчас эта недвижимость, дом №9, находится в оперативном управлении липецкого машиностроительного колледжа. Именно учреждение образования и выступило организатором торгов. Продажа имущества согласована с управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области.



С молотка планируют пустить актив, расположенный в районе ЛТЗ. Это одноэтажное здание общей площадью свыше 600 квадратных метров. Строение сдали в эксплуатацию в 1941 году. Сейчас состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Зато в описании объекта указали его удобное расположение: рядом детский сад, школа, аптеки и магазины, в шаговой доступности — городские магистрали.



Начальную стоимость лота определили в 850 000 рублей. Чтобы стать участником аукциона необходимо внести задаток в 170 000 рублей. Лот будет торговаться с шагом в 42 500 рублей. Прием заявок намерены закрыть 13 марта.