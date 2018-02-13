Общество

вчера, 16:47

Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло

7 1052
#Роспотребнадзор
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Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло

За январь 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило на рассмотрение 382 обращения. Это больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в Роспотребнадзор обратились 364 раза.

Из общего количества обращений 70% поступило от граждан, 11% – из органов прокуратуры, 6% – от органов государственной власти и местного самоуправления.

82% обращений рассмотрено, в том числе в срок до 15 дней – 68%. На контроле на 01.02.2018 г. осталось 148 обращений, сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области.

Фото wikifinances.ru

7 1052
#Роспотребнадзор
1

Комментарии (7)

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я

вчера, 23:27
нигде не зарегистрирован! ни на одном сайте и документы все на руках, деньги получаю на руки и намного больше чем вы на свои банковские карты. меня никто не беспокоит звонками и смс на одобрения кредитов! я живу спокойно и непонимаю зачем весь этот геморой с картами?! хакеры что бы быстрее деньги и жильё отжали? скоро наверное начнут, они очень талантливые люди!
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В Роспотребнадзор

вчера, 22:38
Обращаться бесполезно. Все схвачено, за все заплачено. Только время терять и нервы.
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Переименовать

вчера, 22:30
Роспотребнадзор в Роспозор!
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Василий

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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Эко было

вчера, 18:49
Совсем недавно – в конце января – умелый хакер нашел уязвимость на сайте Рособрнадзора и скачал данные 14 миллионов выпускников российских вузов, включая имена, фамилии, даты рождения, номера СНИЛС и ИНН, логины и адреса электронной почты.Эко было, а вы регистрируйтесь на портале госуслуг и отдавайте свои данные в руки бандюг и банковских аферистов.Электроння мышеловка скоро окончательно захлопнется понапринимали все цифровые идентификаторы СНИЛСы и ИННы будет вам скоро пенка во весь горшок, печать лазером на лоб , а без неё и кредит не получишь, и ЖКХ не оплатишь.Сидите в своих тёплых квартирах, сопите в две дырки и молчите, вам всё нравится и всё устраивает .Глупцы, душу свою для ада бережёте.
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Ро́спотребпозор это

вчера, 17:42
Филиал почты России
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