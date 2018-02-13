Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло

За январь 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило на рассмотрение 382 обращения. Это больше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в Роспотребнадзор обратились 364 раза.

Из общего количества обращений 70% поступило от граждан, 11% – из органов прокуратуры, 6% – от органов государственной власти и местного самоуправления.

82% обращений рассмотрено, в том числе в срок до 15 дней – 68%. На контроле на 01.02.2018 г. осталось 148 обращений, сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области.

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