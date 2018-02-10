Новости в instagram

вчера, 18:18

Липецкая вечЁрка: винный туризм, новый маршрут №27 и дело о ссёлковской аномалии

5 1715
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: винный туризм, новый маршрут №27 и дело о ссёлковской аномалии
Предлагаем вам познакомиться с самыми читаемыми и обсуждаемыми событиями Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 9 февраля.

Максимальное внимание сегодня получило сообщение об аварии на мосту через Каменный лог. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. Все они получили значительные повреждения.

Не менее интересно липчанам в пятницу было интересно узнать о переменах, планируемых на 12 февраля. Они касаются автобусов маршрута №27. Движение осуществляться по двум схемам.

Множество мнений собрал наконец-таки сформулированный экспертами вывод по происшествию в школе №35 в Ссёлках. «После многочисленных экспертиз, анализа всех возможных поражающих факторов, исследования мобильных телефонов пострадавших нами было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой госпитализации детей».

Активно липчане делились мнениями по теме телешоу. В зале суда, а на самом деле — съемочной студии, персонаж липчанина Никита Зайцев отстаивал свое право на получение наследства бабушки. В ходе шоу выяснились крайне пикантные детали.

Порцию заслуженных «плюсиков» сегодня получил новый туристический маршрут. Он будет посвящен виноградарству и всему, что с ним связано.


5 1715
#обзор #события #вечЁрка
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Саня эксперт

40 минут назад
Пиваркин, иди ..о..пу
ответить

Саня эксперт

41 минуту назад
А вот интересно: почему в теме по капремонту нельзя коментарии оставлять? Но не беда здесь расскажу. Людииии капремонт это фонд, а значит все взносы являются добровольными, а по сему не переплачивайте за то чего вам никогда не светит.
ответить

Пиваркин

сегодня, 00:01
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
ответить

48

вчера, 20:08
Что с заболеваемость? Карантин будет общегородской?
ответить

123

вчера, 18:34
Надоели уже с этими Сселками писать нужно если нашли в чем причина а так зачем писать ?
ответить

Еще в рубрике

Вкусный тур по Липецкой области отметили на международном уровне
#туризм
3
Вкусный тур по Липецкой области отметили на международном уровне

вчера, 11:18

Культура
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе, остановки с Wi-Fi и отпаривание тротуара
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе, остановки с Wi-Fi и отпаривание тротуара

08.02.2018 20:13

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: изнасилование ребенка, исчезновение школьника и жуткое ДТП
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: изнасилование ребенка, исчезновение школьника и жуткое ДТП

07.02.2018 19:56

Новости в instagram
В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы
#подозрительный предмет
16
В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы

07.02.2018 17:47

Происшествия
Липецкая вечЁрка: драка в больнице, крах бизнеса и перезагрузка Дня Победы
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: драка в больнице, крах бизнеса и перезагрузка Дня Победы

06.02.2018 20:29

Новости в instagram
В Липецке зажгли свечи в память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
#Сирия
61
В Липецке зажгли свечи в память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

06.02.2018 18:00

Общество