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вчера, 18:18
Липецкая вечЁрка: винный туризм, новый маршрут №27 и дело о ссёлковской аномалии
Предлагаем вам познакомиться с самыми читаемыми и обсуждаемыми событиями Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 9 февраля.
Максимальное внимание сегодня получило сообщение об аварии на мосту через Каменный лог. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. Все они получили значительные повреждения.
Не менее интересно липчанам в пятницу было интересно узнать о переменах, планируемых на 12 февраля. Они касаются автобусов маршрута №27. Движение осуществляться по двум схемам.
Множество мнений собрал наконец-таки сформулированный экспертами вывод по происшествию в школе №35 в Ссёлках. «После многочисленных экспертиз, анализа всех возможных поражающих факторов, исследования мобильных телефонов пострадавших нами было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой госпитализации детей».
Активно липчане делились мнениями по теме телешоу. В зале суда, а на самом деле — съемочной студии, персонаж липчанина Никита Зайцев отстаивал свое право на получение наследства бабушки. В ходе шоу выяснились крайне пикантные детали.
Порцию заслуженных «плюсиков» сегодня получил новый туристический маршрут. Он будет посвящен виноградарству и всему, что с ним связано.
Максимальное внимание сегодня получило сообщение об аварии на мосту через Каменный лог. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. Все они получили значительные повреждения.
Не менее интересно липчанам в пятницу было интересно узнать о переменах, планируемых на 12 февраля. Они касаются автобусов маршрута №27. Движение осуществляться по двум схемам.
Множество мнений собрал наконец-таки сформулированный экспертами вывод по происшествию в школе №35 в Ссёлках. «После многочисленных экспертиз, анализа всех возможных поражающих факторов, исследования мобильных телефонов пострадавших нами было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массовой госпитализации детей».
Активно липчане делились мнениями по теме телешоу. В зале суда, а на самом деле — съемочной студии, персонаж липчанина Никита Зайцев отстаивал свое право на получение наследства бабушки. В ходе шоу выяснились крайне пикантные детали.
Порцию заслуженных «плюсиков» сегодня получил новый туристический маршрут. Он будет посвящен виноградарству и всему, что с ним связано.
Саня эксперт
Саня эксперт
Пиваркин
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